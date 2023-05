Intro: SOL DO MIm RE x2

SOL Dolça be DO sada té gust de que s’a MIm caba, RE

SOL punt i prin DO cipi de viure sense MIm tu. RE

Jo no sa DO bia que també me dona MIm ries

manuals de geogra RE fia

cent dillunsos a un di SOL buix.



Jo què sa DO bia d’alens que se tro MIm baven,

de cabells que s’embu RE llaven,

de mans i de per DO fums.



SOL Dolça be DO sada té gust de que s’a MIm caba, RE

SOL punt i prin DO cipi de viure sense MIm tu. RE

Jo no sa DO bia que en sa nit me tasta MIm ries,

eren gustos que ne RE daven

entre boques i ra SOL cons.



Jo no sa DO bia que després me mata MIm ria

sa teva mi RE rada

que plora i diu que DO no.



I arriba un SOL dia que sa vida és un te RE atre

que se diu felici MIm tat,

primavera i trina SIm ranjus

amb qui més has esti DO mat,

te regal sa meva LAm vida

i sense tu ja no me MIm val. SIm LAm



I s’hora SOL baixa la deixam passar i me RE mires

tan a prop que me fa MIm mal,

que surt es sol i encara SIm plou,

que t’estim massa i massa DO poc,

que no sé com ho hem d’arre LAm glar,

que som amics, que som a MIm mants. SIm LAm



