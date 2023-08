Ha FA víem quedat a DO quarts de quatre a la SOL plaça Felip Neri

on FA els carrers hi a DO boquen l’encan SOL teri.

As FA seguda a la font, DO sota l’ombra dels ar SOL bres,

ja m’espe FA raves amb un DO vestit de SOL flors.



Que a FA vui pels car SOL rers de Barce DO lona

he FA vist maldestres SOL traficants

LAm canviar llibres per roses, de FA tant en SOL tant.



DO Era SOL Barcelona FA com com com

SOL mig prima DO vera, no MIm floreix per to FA thom com com SOL s’espera.

DO Era SOL Barcelona FA com com com

SOL mig prima DO vera, no MIm floreix per to FA thom com com. SOL



FA Te’n vas de la ciu DO tat m’ho han dit ja ho SOL sé,

FA però abaixant el DO cap em dius SOL avui fem com si res.

FA I en un segon DO i dos i tres SOL tot va parar tot va desfer-se

FA quan un petó sense DO permís SOL va tallar la conversa.



Que a FA vui pels car SOL rers de Barce DO lona

he FA vist maldestres SOL traficants

LAm canviar llibres per roses, de FA tant en SOL tant.



DO Era SOL Barcelona FA com com com

SOL mig prima DO vera, no MIm floreix per to FA thom com com SOL s’espera.

DO Era SOL Barcelona FA com com com

SOL mig prima DO vera, no MIm floreix per to FA thom com com. SOL



FA DO SOL SOL x4



DO Ama FA gada prima DO vera que t’ha por LAm tat gitana REm cada dona una SOL flor.

DO La ciu FA tat que no t’es DO pera LAm dia a dia s’a REm paga, rosa a rosa SOL mor.

DO Benvin FA guda i passat DO gera que t’ha por LAm tat gitana REm cada dona una SOL flor.

DO Benvol FA guda viat DO gera que dus a LAm la sang guerra, REm que dus la llança al SOL cor. Foc!



FA DO SOL SOL x4



DO