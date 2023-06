LAm La culpa és del FA vent,

amiga de nin DO gú,

ningú és per SOL fecte

com ho ets tu.



LAm Porto l’estiu a FA dins

per si t’agafa DO fred.

Busco el somriure e SOL tern

en els teus ulls.



REm FA DO SOL



DO Podria odiar aquest món,

però FA tinc altres coses per fer.

No m’a SOL gradaria pensar

que no hi vaig fer DO res. SOL



DO Podria odiar-te a tu,

podria odiar-me a mi,

FA podria odiar-ho tot

així perquè sí.

SOL Però no tinc prou temps

i no ho puc fer tot,

DO he d’anar a comprar

i arreglar el jardí.



FA Tanta, tanta, tan, tan, tan, SOL tanta mala llet

DO no és bona per ningú.

Que FA sí, que sé, que sí, que sé,

que SOL sempre hi som a temps,

DO de llepar les parets.



LAm Tot el SOL que no faig DO bé,

el que FA faig mala DO ment,

expli SOL ca-m’ho de DO mà.

LAm El que SOL creus que he de DO fer,

el que FA creus que és mil DO lor,

millor SOL que ho facis DO tu.



SOL No et facis tant el DO fort,

FA aviam si acabaràs perdent les DO forces.

SOL Si entens la por, la sort, l’a DO mor,

FA truca’m que ho arreglarem DO tot,

truca’m que arreglarem el SOL món.



DO FA DO SOL x3

DO FA SOL

DO FA DO SOL



DO Podria ser com tu,

però ja FA tinc prou feines en ser jo.

Tot el SOL dia pensant en qui és millor

i som com DO som.



Podria ser en Simon,

el del pavelló,

FA podria ser un singlot,

però no ho soc,

SOL sempre hi ha un demà,

per fer-ho millor. DO



LAm La culpa és del FA vent,

amiga de nin DO gú,

ningú és per SOL fecte

com ho ets tu.



LAm Porto l’estiu a FA dins

per si t’agafa DO fred.

Busco el somriure e SOL tern

en un vespre als teus ulls.



LAm Conills pels FA camps,

tu i jo somiant, DO

només podem ser a un SOL lloc

diferent del d’abans. LAm



Tu només pots ser FA tu,

jo només puc ser a DO ixò,

tu només pots ser a SOL ixí,

jo només sé que DO visc.



LAm FA DO SOL x2

LAm FA



Jo només sé que DO visc. SOL

Jo només sé que LAm visc. FA

Jo només sé que DO visc. SOL



DO FA DO SOL x3

DO