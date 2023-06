Aquí és Nadal i estic con DO tent,

perquè se m’han trencat les FA ales,

i la cadència del meu REm temps,

diria que no m’ata SOL bala.



Aquí és Nadal i estic con DO tent. (Estic content!)

Perquè se m’ha acabat l’eu FA fòria. (Ho, ho, ho, ho.)

I tot el que volia REm fer. (Eh! Eh!)

No ho tindré si no m’ho SOL tornes.



Aquí és Nadal i estic con DO tent. (Per què?)

Perquè he perdut totes les FA ganes,

i els sopars amb els a REm mics

m’aporten més que deu na SOL dales.



Aquí és Nadal i estic con DO tent. (Estic content!)

Perquè m’atrauen les ma FA neres. (Ho, ho, ho, ho.)

Deixant de banda els no-sé- REm què. (Eh! Eh!)

I confessions a cau d’o SOL rella.



DO FA REm SOL



Aquí és Nadal i estic con DO tent,

perquè anar fent ja no és la i FA dea,

i coneixent-me tan in REm tens,

no buidaré les hores SOL tendres!



Aquí és Nadal i estic con DO tent (Estic content!)

Perquè el caliu no se’ns a FA tura (Ho, ho, ho, ho.)

la bogeria que hem a REm près (Eh! Eh!)

Ens fa tossir com una SOL mula.



DO FA REm SOL x2



Estic con DO tent, content, content!

Estic con FA tent, content, content!

Estic con REm tent, content, content!

Estic con SOL tent, content, content, content, con DO tent!