Intro: LA FA#m RE LA



Inèrcia maca, on t’has amagat?

Soc el senyor amb la rosa al FA#m trau, vinc net i perfu LA mat.

Inèrcia, estova’m les extremitats.

Inèrcia, jo t’obei FA#m ré; tu marca la veloci LA tat.

La MI finca és a la falda del massís, no soc difícil de tro LA bar.

Pre MI gunta pel carisma punxegut, rastreja les llacunes cultu LA rals.



Inèrcia, espero el dia assenyalat

que, per damunt les veus del RE món, refilarà el teu LA cant.

Inèrcia, crida a l’ordre, i si em dona

per tenir suggeri RE ments, em pots emmordas LA sar.

Pu MI jats dalt de la tàpia els xavals

espien el banquet dels LA grans

i es MI peren convertir-se en bona gent,

i que ho siguin tots, n’espero ciutadans exem LA plars!



RE Tinc una veïna que fa MI dies que assaja

el ma LA teix monòleg al FA#m balcó.

Su RE poso que al principi inten MI tava seduir-la,

però LA mai amb gaire convic FA#m ció.

Hi ha RE dies que em puja ta MI ronges de no sé quin poble,

les LA poso en un plat i insisteixo que es quedi una es FA#m tona.

Però sempre es RE queda al replà…



I LA nèrcia, injecta’m l’anestèsia, va,

no veus que ho tinc tot prepa RE rat, aquí tens el meu LA braç.

Inèrcia, estem parlant de quantitat,

porta una dosi sufi RE cient per adormir ele LA fants.



M’a DO#m grada sortir a caminar a la tarda,

però els ho FA#m raris d’institut poden ser una trampa.

Ahir un gru DO#m pet en un semàfor em va reconèixer

-mentre FA#m no es posava verd vaig fer veure que no els veia-.

Fre RE qüento carrers per recordar com em sentia ales LA hores

-n’evito d’altres per no creuar-me amb uns ex SIm sogres-

i penso en mi, i en el disc, i en a RE mics que fa temps que no he vist

i, tornant a FA#m casa, emeto un SIm so que ningú sentirà,

pujo a un ascen RE sor i em preparo un sopar,

ai, Inèrcia maca, on t’has fi FA#m cat?



RE Tinc una veïna, franca MI ment, no confio

que l’a LA gafin a l’audi FA#m ció.

Su RE poso que al principi inten MI tava seduir-la,

però LA mai amb gaire convic FA#m ció.

Hi ha RE dies que em puja ta MI ronges de no sé quin LA pobl FA#m e.

Les RE poso en un plat i insis MI teixo que es quedi una es LA tona. FA#m

Però sempre es RE queda al replà.



Joder I MI nèrcia, va, que només LA veure’m se’m deu no FA#m tar

el RE temps que fa que MI porto aquí espe LA rant. FA#m

Vull RE una dosi per MI adormir ele LA fants. FA#m

In RE jecta-la al meu MI braç immacu LA lat. FA#m



RE Tinc una veïna que fa MI dies que assaja

el ma LA teix monòleg al FA#m balcó.

Su RE poso que al principi inten MI tava seduir-la,

però LA mai amb gaire convic FA#m ció.

Hi ha RE dies que em puja ta MI ronges de no sé quin poble,

les LA poso en un plat i insisteixo que es quedi una es FA#m tona.

Però sempre es RE queda al replà…