Intro: SI MI SI



Ara Babú

es nota menys marejada, MIm no es quedarà gaire SI més.

Ja abaixa els ulls que miraven pensant

“quin am MIm bient més estrany; crec que hi SI estaré bé”.

I és DO#m cert, ella es pen FA# sava que es queda SI ria;

és DO#m cert que s’ho va pen FA# sar…

Feia un SI dia MI clar, les famílies passe SI javen,

havien tro MI bat un tauró mort a la SI platja.



Ara Babú

ha sortit a la plaça, agra MIm eix la potència del SI vent

que escampa els anys malgastats,

l’alco MIm hol de la sang, les mirades dels quios SI quers.

I DO#m troba el seu amu FA# let dins de la bu SI txaca.

Ba DO#m bú agafa fort l’amu FA# let!

Ja hi ha el SI llum en MI cès quan arriba a Sado SI vaya.

Pensa on ani MI rà, asseguda a l’an SI dana.



I com necessita una i MI dea!

Com mai abans, ho ha d’ad SI metre.

Babú necessita una i MI dea!

Una bella i sòlida i SI dea.



SI MI SI



S’obre el vagó i secre MI taris mudats esprinten pujant les es SI cales.

Es corden l’abric, compren MI premsa i xiclets i s’allunyen de la plaça.

Lliscant per l’asfalt mares MI mortes de son, ballarines tornant a SI casa,

i velles que creuen en MI mals esperits, i nenes que resen perquè els creixin els SI pits.

Enmig del canal un MI vell oficial avui debuta a la SI llanxa

i li fa molta mandra, però hau MI rà d’aturar uns lituans que corren SI massa.

Hi ha algú que es planteja un repte impossible, hi ha al MI gú que emet un udol inaudible.

Hi ha taxistes que ba SI dallen!

Hi ha un home que espera que MI pixi el seu gos, hi ha un floc de neu a la tomba d’un metge fa SI mós.

Cables elèctrics, bal MI cons esquerdats, angles rectes, pin SI tura blanca,

i nius de cigonyes MI a dalt dels teulats, i llençols amb lletres SI brodades.

I, al fons, ja s’eleven les MI plaques d’acer a les grues de les SI drassanes!

Darrere, al Bàltic, bril MI lant com fanals, meduses que entren en aigües internacio SI nals.



SI MI SI x4