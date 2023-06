SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

FA#

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

DO#m

RE

RE#

MI

MI

SIm

MI

FA#

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

MI

SI

FA#

SI

FA#

MI

FA#

SOL#m

MI

FA#

SOL#m

MI

FA#

SOL#m

MI

MI

FA#

SI

SI

FA#m

SI

MI

MI

FA#

SI

El ball delmànec és un ecosistema,el ball delmànec és el meu emblema,el ball delmànec no és cap problema.Fot-li al ball delmànec!Fot-li al ball delmànec.Ball del mànec, ball del mànec!x4No sé què preguntes tantsi no calen respostes,el ball delmànec no s’estàd’hòsties.Que no hi ha res millorque sentir-nos a prop.Ho deixo tot si obres lesportes.El ball delmànec no s’estàd’hòsties.Ball delmànec! De bon matí.Ball delmànec! Abans de dormir.Ball delmànec! Després d’esmorzar.Ball delmànec! Al sistema solar.Ball delmànec! A tota hora vabé.Ball delmànec! Que te, que jo quèsé.Ball delmànec! Que te, que te arrabessar-te.Ball delmànec! Anima la cama a elevar-se.x4x3El ball delmànec és un ecosistema,el ball delmànec és el meu emblema,el ball delmànec no és cap problema.Fot-li al ball delmànec!Fot-li al ball delmànec.Que el ball delmànec li agrada a tothomencaraque no li vulguis dir a ningú.Que tu ja saps que en el fons tots volemi que senseell ningú hauria nascut.La guerra hi és per fer-li l’amorun cop aldia per sentir-se millor.I no t’hipensis més, no baby,ball del mànec ambtu.x3No t’hipensis més, no baby,ball del mànec ambtu.