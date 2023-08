FA Benvinguts al llarg viat DO ge. SOL LAm

FA Benvinguts al llarg viat DO ge. SOL LAm

FA Plou i ell desplega l’equipat DO ge

SOL i entre antics vestits de clown

treu un LAm barret vell,

FA no, que avui no s’omple de diners, DO

que SOL avui s’omple d’aigua.



LAm REm MI LAm MI7 x2



Hi ha un circ predi REm lecte,

MI7 tarambanes il· LAm lustres somiadors,

hi ha colors i co FA lors,

hi ha un SOL circ que se’n va i es LAm queda.

Com un príncep cu REm riós

jo pensava que MI era la vida més LAm bella.

Hi ha un circ que s’es REm tella

MI7 de l’autèntica LAm por la cautela i l’error,

hi ha un circ FA que es mor, s’es LAm tella,

se’n SOL va i es queda.



FA Tenim el riure a fa DO vor, cada LAm rialla del món SOL

FA que avança que avança. DO SOL

No tinguis por

FA que avui una LAm plaça s’omple de SOL festa entre les llums

la mateixa que FA m’ha vist créixer. LAm SOL

Llàgrimes als ulls.



LAm REm MI LAm MI7 x2



Hi ha un circ que mos REm sega

MI7 i amb les dents desvet LAm lla la son,

i cada dia s’a FA dorm

com si a SOL quell dia fos el dar LAm rer.

Hi ha un circ al car REm rer.

Som vi MI atge i som ger LAm mans.

Hi ha un circ que di REm buixa MI7 somiadors

cami LAm nant per la corda fluixa.

Hi ha un circ tre FA sor, que res LAm pira, SOL flaira de vida.



FA Tenim el riure a fa DO vor, cada LAm rialla del món SOL

FA que avança que avança. DO SOL

No tinguis por

FA que avui una LAm plaça s’omple de SOL festa entre les llums

la mateixa que FA m’ha vist créixer. LAm SOL

Llàgrimes als ulls.



LAm REm SOL x4



Amb LAm mil cançons hem escrit l’equi REm patge SOL MI LAm

un nou paisatge, un circ que di REm buixa SOL MI LAm

Txarango caminant per la corda REm fluixa SOL MI LAm

Senyores i senyors, petits i grans

benvinguts al llarg viatge!



LAm REm SOL x4



LAm