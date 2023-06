Intro: SIm SOL RE LA



Si puc mi SIm rar-te

i amb un se SOL gon ja puc entendre

què et fa RE falta.

Conec a LA questa miradeta

i com SIm et sents.

Jo que sempre vaig cor SOL rent,

tu que sempre vas amb RE temps.

Crec que mai està de LA més dir-te que…



T’espantaré els SIm monstres.

Que vull que em SOL robis

cullerades del meu RE postre.

Que vull que em LA diguis

tot i tot allò que et SIm costa.

No ens calen SOL normes,

junts som e RE normes.

LA Jo t’estimo i tu m’ho SIm tornes.



Ja saps que t’ho mereixes,

donant voltes em SOL deixes,

em perdo per la RE disco

perquè has decidit mar LA xar.



Ja saps que t’ho me SIm reixes,

donant voltes em SOL deixes,

em perdo per la RE disco

i ara ja no sé on a LA nar.



I t’has marcat la de la SIm bomba de fum.

No li has SOL dit a ningú que te n’a RE naves al llit

i ara em LA trobo buscant-te en els re SIm cords de la nit.

I m’he que SOL dat esperant per, si tor RE nessis per aquí,

dir-te que LA jo t’estimo i tu m’ho SIm tornes.



Ja saps que t’ho mereixes,

donant voltes em SOL deixes,

em perdo per la RE disco

perquè has decidit mar LA xar.



Ja saps que t’ho me SIm reixes,

donant voltes em SOL deixes,

em perdo per la RE disco

i ara ja no sé on a LA nar.



Sé que SIm tu m’ho vas dir,

m’ho vas LA voler explicar,

quants cops SOL ho vas repetir

i no et FA# vaig voler escoltar.



I sé que SIm tu m’ho vas dir,

m’ho vas LA voler explicar,

quants cops SOL ho vas repetir

i no et FA# vaig voler escoltar.



No, no, no, no, SIm no! Tabon.

Que SOL m’has deixat la nit ultraso RE lo. Tabon.

Que ai LA xò que tu m’has fet no té per SIm dó. Tabon.

Que SOL m’has deixat la nit ultraso RE lo. Tabon.

I LA gata, me liga mais SIm tarde, tem balada.



Si puc mirar-te

i amb un se SOL gon ja puc entendre

què et fa RE falta.

Conec a LA questa miradeta

de fa SIm temps.