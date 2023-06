I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, you say SI nah, nah.

I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, tell me SI why, why.



Diuen…

MIm Money, mana, mo SI ney, mana, money…

MIm Money, mana, mo SI ney, mana, money…

MIm Money, mana, mo LAm ney, mana, money… SI

You say bye bye.



MIm SI x6

MIm LAm SI



A la MIm bim, a la bam, a la SI voravia.

Un pa MIm sito pa’lante com SI la Maria.

Espe MIm rant el teu tren jo m’hi SI floriria,

és tan MIm fàcil tirar-me a la SI mala vida…

És més MIm fàcil tirar-me a la SI bona vida,

és més MIm fàcil tirar-me a la SI bona vida,

és més MIm fàcil tirar-me a la SI bona vida,

un pa MIm sito pa’lante com SI la Maria.



MIm SI



MIm Pots forrar u SI na montanya MIm d’or. SI

MIm Falta d’a SI mor, falta la MIm sort. SI

MIm Plorava que plo SI rava cara al MIm vent,

ens pot faltar el valor

però ens SI sobren els motius

per fer-li cas al cor.



MIm SI x6

MIm LAm SI



I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, you say SI nah, nah.

I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, tell me SI why, why.



Diuen…

MIm Money, mana, mo SI ney, mana, money…

MIm Money, mana, mo SI ney, mana, money…

MIm Money, mana, mo LAm ney, mana, money… SI

You say bye bye.



MIm SI x4



Soc fe MIm liç sobrevo SI lant el cel prohi MIm bit. SI

Sobre MIm vius com un es SI tel amb un de MIm sig. SI

Pel bon ca MIm mí hi ha una mo SI neda amb dues MIm creus,

hi ha una por SI que m’agafa els MIm peus,

no es pot tor SI nar a viure el que MIm visc.

You sur SI vive, bye.



I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, you say SI nah, nah.

I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, tell me SI why, why.



I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, you say SI nah, nah.

I say MIm hi, you say SI bye bye.

I say MIm hey, you say SI lie, lie.

I say… MIm SI



MIm Pots forrar u SI na montanya MIm d’or. SI

MIm Falta d’a SI mor, falta la MIm sort. SI

MIm Plorava que plo SI rava cara al MIm vent,

ens pot faltar el valor

però ens SI sobren els motius

per fer-li cas al cor. MIm