Intro: MIm DO SOL RE



MIm Mira com la SOL nit avui s’en DO cén

i el crit RE de la nostra MIm gent,

una SOL sola veu que es DO clata. RE

MIm Mira com fas SOL veure que no em DO sents

i com si RE no hi hagués des MIm prés,

balles SOL perdent la mi DO rada. A RE munt!



Digue’m si MIm vas trobar la teva SOL sort,

digue’m que et DO vas guardar tots els re RE cords,

no t’a MIm turis quan no puguis SOL més,

no et ren DO deixis quan no puguis RE més.



Digue’m que MIm no hem canviat,

que seguim SOL endavant,

que aquesta DO lluita tindrà un gran fi RE nal.

Hem vin MIm gut a tombar les fron SOL teres

per a DO nar més enllà! RE



Caminem MIm lluny, DO SOL

i RE lluny canviem un MIm món,

que DO junts ens queda a SOL prop. RE

Caminem MIm junts, DO SOL

i RE junts serem més MIm forts,

avui DO lluny és més a SOL prop. RE



MIm DO SOL RE x4



MIm Mira com el SOL temps ens ha fet DO grans

a poc a RE poc i anar ti MIm rant,

res ha es SOL tat com espe DO ràvem. RE

MIm Mira, tot ens SOL ha volgut can DO viar,

però entre els RE somnis hem tro MIm bat

el mil SOL lor de cada DO casa. RE



Digue’m si MIm vas trobar la teva SOL sort,

digue’m que et DO vas guardar tots els re RE cords,

no t’a MIm turis quan no puguis SOL més,

no et ren DO deixis quan no puguis RE més.



Digue’m que MIm no hem canviat,

que seguim SOL endavant,

que aquesta DO lluita tindrà un gran fi RE nal.

Hem vin MIm gut a tombar les fron SOL teres

per a DO nar més enllà! RE



Caminem MIm lluny, DO SOL

i RE lluny canviem un MIm món,

que DO junts ens queda a SOL prop. RE

Caminem MIm junts, DO SOL

i RE junts serem més MIm forts,

avui DO lluny és més a SOL prop. RE



MIm Hem viscut tants moments

que ens hem obli DO dat que els importants

són RE els que ens van passant al teu costat.

MIm Hem viscut tants moments

que ens hem obli DO dat que els importants

són RE els que ens van passant al teu costat.

MIm Hem viscut tants moments

que ens hem obli DO dat que els importants

són RE els que ens van passant al teu costat.

MIm Hem viscut tants moments

que ens hem obli DO dat que els importants

són RE els que ens van passant al teu costat.

MIm Hem viscut tants moments

que ens hem obli DO dat que els importants

són RE els que ens van passant al teu costat.



Caminem MIm lluny, DO SOL

i RE lluny canviem un MIm món,

que DO junts ens queda a SOL prop. RE

Caminem MIm junts, DO SOL

i RE junts serem més MIm forts,

avui DO lluny és més a SOL prop. RE



MIm DO SOL RE x4