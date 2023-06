Hem bal MIm lat sota un RE cel que ens plo SOL via, SI

hem om MIm plert les veles RE de vent i fe SOL rides. SI

Hem tren MIm cat els rems quan RE la passió ens po SOL dia, SI

MIm mou el RE tronc, SOL treu-te les espines.



MIm RE SOL SI x4



MIm Ens vam fer RE fans del sol a SOL hir,

a SI hir, a MIm hir!

i avui sa RE bem d’on surt,

SOL i avui sa SI bem d’on s MIm urt.



La teva RE sort és creure en SOL tu

i en SI tu i en MIm tu.

Contracor RE rent amb un crit mut

SOL que esclata el SI mur i es fa infi MIm nit.



Anar RE fent un camí de SOL pedra

amb les SI pedres del ca MIm mí.

Sabran RE que vas fer bé en des SOL prendre’t

del que SI no et feia fe MIm liç.

Et queda bé re RE mar plovent,

SOL anar-te pregun SI tant com viure,

MIm et queda bé re RE mar plovent,

SOL quan portes el bon temps a SI dins.



RE

MIm RE x7



MIm Eh va!

Que RE soni la cançó de MIm l’aire!

Alli RE bera la crinera i MIm salva’t,

que RE hi ha una part de tu que ar SOL riba,

que hi SI ha una part de tu que MIm fuig.



Eh va!

RE SOL SI

MIm RE SOL SI



MIm RE SOL SI x4