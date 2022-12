Amb el SOL canvi de para DO digma vaig ha RE ver-me d’excu MIm sar,

vaig sor SOL tir al carrer i vaig DO córrer cap a RE casa MIm

per bui SOL dar tots els ca DO laixos, regi RE rar tots els pa MIm pers,

fer-ne u SOL na muntanya i DO veure com cre RE maven. MIm

Va ser efi SOL caç, el foc, DO RE

tonifi MIm cant,

Va ser efi SOL caç, el foc, DO RE

de flames MIm plenes

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat a dir,

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat…



SOL A dir,

i es propa DO gaven a l’horitzó, RE MIm

SOL a dir,

i educaven l’ DO interlocutor, RE MIm

SOL a dir,

sempre més il·lus DO trats que els demés, RE MIm

SOL a dir,

i pagaven molt DO bé a final de mes. RE MIm



Amb el SOL canvi de para DO digma prefe RE ria els segons MIm plans,

ja no es SOL tava mai se DO gur del que pen RE sava. MIm

M’agra SOL dava estar-me al DO pati amb la RE ràdio remu MIm gant

sobre SOL la remor d’es DO tàtues derro RE cades. MIm

Sobre aquel SOL la remor DO

da RE munt d’aquell bell MIm cant

sobre aquel SOL la remor DO RE

d’estàtues MIm plena

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat a dir,

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat…



SOL A dir,

i es propa DO gaven a l’horitzó, RE MIm

SOL a dir,

i educaven l’ DO interlocutor, RE MIm

SOL a dir,

sempre més il·lus DO trats que els demés, RE MIm

SOL a dir,

i pagaven molt DO bé a final de mes. RE MIm



Amb el SOL canvi de para DO digma van ha RE ver-me d’enter MIm rar

en a SOL quest ermot, amb DO cap nom a la RE placa. MIm

T’agra SOL eixo les flors DO blanques i el dis RE curs al fune MIm ral,

sé que SOL feia temps que DO ja no em respec RE taves. MIm

I fan bo SOL nic, les flors DO

amb RE negres draps pen MIm jant

i darre SOL re uns amics DO RE

que recor MIm daven

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat a dir,

de SOL les bestieses DO que tu i jo ha RE víem arri MIm bat a dir.