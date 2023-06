Intro: SI MI SI MI SI FA# SI



He perdut la MI sort en un mi SI nut,

el MI sol, el nord i el SI sud,

el MI temps que no he tin SI gut,

el FA# temps que no he vis SI cut.



Però no he perdut les MI ganes de viu SI re,

ni les MI ganes de veu SI re’t,

amb MI ganes de SI més,

he per FA# dut però he gua SI nyat.



He perdut l’a MI mor d’alguna SI flor,

la MI por de tenir SI por,

un MI despertador SI mut,

el MI colom de la SI pau,

quan FA# he estat dins el SI pou.



I he gua MI nyat tot FA# el que porto amb mi,

els SOL#m dies que he viscut i els MI amics de veritat.

He gua SI nyat tot el que FA# no he per SI dut,

he gua SI nyat perdent el que FA# he per SI dut.



I MI tu… I FA# tu em fas anar de SOL#m cul

i FA# no t’ho ha dit nin SI gú.

I MI jo… I FA# jo vaig fent tot el que SOL#m puc,

però FA# tinc cara de SI cul

i DO#m no m’ho ha dit nin SI gú.

Jo FA# només penso en SOL#m mi,

però FA# només penso en SI tu.



SI MI SI MI SI FA# x2



M’en SOL#m canto al cim d’un cingle im MI mens

que SI tot m’ho dona i tot m’ho pren

i em FA#m quedo amb tot, i em quedo amb res. SI



He perdut un MI tros del meu or SI gull,

i m’hi MI he deixat la SI pell per anar endavant,

des MI tí poruc no et SI visc

per FA# què els dies se’n SI van.



Però no he perdut el MI riu del meu po SI ble,

ni les MI ganes que em so SI bren,

he per MI dut apre SI nent

i apre FA# nent m’he fet SI gran.



I he gua MI nyat tot FA# el que m’he estimat,

la SOL#m sort d’anar vivint tot MI el que sento a dins.

He gua SI nyat tot el que FA# no he per SI dut,

he gua SI nyat perdent el que FA# he per SI dut.



I MI tu… I FA# tu em fas anar de SOL#m cul

i FA# no t’ho ha dit nin SI gú. DO#m

I MI jo… I FA# jo vaig fent tot el que SOL#m puc,

vaig FA# amb cara de SI cul

i FA# no m’ho ha dit nin SI gú.

Jo FA# només penso en SOL#m mi,

però FA# només penso en SI tu.



Meravellós MI … SI

Meravellós MI … SI

Me MI ravellós… SI FA#

Me SOL#m ravellós desastre! MI SI

Me MI ravellós… SI FA#

SI Meravellós…

Meravellós… FA#

Me SOL#m ravellós desastre!

SI Meravellós… FA#