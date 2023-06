Intro: RE SOL



Tan RE cert com que tu i jo som SOL altres.

Tan RE cert com que no hi ha res SOL més.

Tan MIm clar com que la nit ens es LA pera.

Tan MIm clar com que no ho fa per to LA thom.



Tan RE breu com qui no espera res SOL posta.

Tan RE breu com qui sap el que SOL diu.

MIm Ara i a LA quí, t’es RE timo. SOL

T’es RE timo…