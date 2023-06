Intro: MI SI DO#m SOL#m LA MI LA SI



Sempre se MI ràs el meu SI tema prefe DO#m rit SOL#m

i cansa LA ré a MI tots els meus a LA mics, SI

parlant de MI tu, parlant de SI mi,

parlant del DO#m que mai ens vam SOL#m dir.

I m’ima LA gino i vull pen MI sar,

que em tro LA bes molt a fal SI tar.



Clar que t’he trobat a fal MI tar,

si en SI cara no m’he canviat la DO#m foto.

Pen SOL#m sava si venir-te a bus LA car

i poder pregun MI tar-te, si LA tu també.

Si SI també m’has trobat a fal MI tar.

Quan SI estava solet al meu DO#m cuarto

m’he SOL#m quedat empanat espe LA rant-te

i vull pregun MI tar-te, si LA tu també.



SI Nena que tu em vas robar el MI sol i ara et SI busco.

Ets el meu e DO#m clipsi i quan em faltes em SOL#m frustro.

Que han passat mil LA coses d’ençà i ja no MI vull començar LA

a rallar-me si et SI truco, i…



MI T’has canviat la foto del SI Whats,

però en DO#m cara estic escrit al teu SOL#m cap.

T’es LA pero encara que tu mai MI tornis i

t’e LA nyoro des de que vas mar SI xar.



MI Digue’m, ( SI digue’m)

si les me DO#m mòries construïdes són veri SOL#m tat.

Quan em LA mires, (quan em MI mires)

jo em LA sento Juli Cèsar dins de SI Roma.

I tu MI crida’m (tu SI crida’m)

als quatre DO#m vents que fa temps que vas esti SOL#m mar.

Algun LA druida ( MI algun dia)

et LA vas colar dins meu com el ca SI vall que va entrar a Troia.



Clar que t’he trobat a fal MI tar,

si en SI cara no m’he canviat la DO#m foto.

Pen SOL#m sava si venir-te a bus LA car

i poder pregun MI tar-te, si LA tu també.

Si SI també m’has trobat a fal MI tar.

Quan SI estava solet al meu DO#m cuarto

m’he SOL#m quedat empanat espe LA rant-te

i vull pregun MI tar-te, si LA tu també.



MI SI DO#m SOL#m LA MI LA SI



MI Crema el cor al dir-te a SI deu.

I quan et gires DO#m ja no m’aguanto de SOL#m peu.

Un últim t’es LA timo se’m trenca la MI veu

per dir-te que et LA quedis que ho arregla SI rem.



MI Ei,

T’al SI lunyes i t’emportes amb DO#m tu

el meu a SOL#m mor i ja no tinc es LA cut.

Potser en el MI fons sí que m’ho he meres LA cut,

i SI tu també ho penses.



MI Ei,

T’al SI lunyes i t’emportes amb DO#m tu

el meu a SOL#m mor i ja no tinc es LA cut.

Potser en el MI fons sí que m’ho he meres LA cut,

i SI tu també ho penses.



Clar que t’he trobat a fal MI tar,

si en SI cara no m’he canviat la DO#m foto.

Pen SOL#m sava si venir-te a bus LA car

i poder pregun MI tar-te, si LA tu també.

Si SI també m’has trobat a fal MI tar

quan SI estaves solet al teu DO#m cuarto.

Si es SOL#m taves tot el rato al meu LA coco.

Tu MI vine a recollir-me amb la LA moto.



SI I no tornem fins de MI mà.

SI I no tornem fins de DO#m mà.

SOL#m I no tornem fins de LA mà.

MI I no tornem fins de LA mà.

SI Clar que t’he trobat a fal MI tar.