Intro: LAm FA DO SOL x2



He LAm cancel·lat tots els FA plans.

Ja DO surto de la Kate, ar SOL ribo a l’hora.

He LAm cancel·lat tots els FA plans.

A dos DO cents ja ni paro ara et SOL vinc a buscar.

He LAm cancel·lat tots els FA plans… DO SOL

He LAm cancel·lat tots els FA plans

i DO ara vull dir-te el que SOL no et vaig dir mai.



Que tu, que tu em tornes LAm loco, em FA flipa la teva olor a DO coco,

et SOL tinc tot el rato en el LAm coco… (El FA la!)

He DO cancel·lat tots els SOL plans!



Perquè tu em tornes LAm loco,

em FA flipa la teva olor a DO coco,

i et SOL tinc tot el rato al meu LAm coco… FA Coco…

He DO cancel·lat tots els SOL plans!



Un vi LAm atge sense equipa FA tge,

un puto te DO mazo sense missa SOL tge.

Que ara estem de LAm ratxa, masses dies de FA farra,

que ara els nens del DO barri ho piquen però no ras SOL ca.

Borro el teu mis LAm satge, no els teus re FA cords.

Troba el que t’es DO timi millor que SOL jo.

Jo sense LAm tu és com el Rick sense el FA Morty.

Un DO joint sense fum, el per SOL fum…



Que em fa tornar LAm loco!

Em FA flipa la teva olor a DO coco

i et SOL tinc tot el rato al meu LAm coco. FA

He DO cancel·lat tots els SOL plans…



Que tu em tornes LAm loco,

em FA flipa la teva olor a DO coco

et SOL tinc tot el rato en el LAm coco… FA

He DO cancel·lat tots els SOL plans!



Arribo LAm tard i vaig follat per la vo FA rera,

li he pillat l’O DO xelo a en Jaume per pillar dre SOL cera.

I ¿qué más LAm quisiera?

He cancel· FA lat mil plans per veure’t la DO primera

i casi me SOL la foto davant de ca’ls Za LAm era.



Porto set FA manes que ya casi ni DO duermo

somio SOL amb la Tokyo i el Pa LAm lermo.

I jo que FA sé, ja no sé ni DO com dir-me que tu em tornes SOL loco.



I és que tu em tens LAm boig, tu i jo junts fem FA goig,

porto anys ad DO dicte a tu i a omplir-me el SOL got,

em sento un ma LAm lalt si no estàs a FA prop.

( DO Jo porto el ron, tu el xa SOL rop.)



He LAm cancel·lat els plans, no t’he FA cancel·lat a tu,

i la DO festa em té anul·lat si no es SOL tem ballant ben junts.

LAm Porto anys buscant FA algú com tu DO i ara veig que SOL tu…



Que tu em tornes LAm loco,

que em FA flipa la teva olor a DO coco.

Que et SOL tinc tot el rato al meu LAm coco… FA

He DO cancel·lat els meus SOL plans…



Que m’he tornat LAm loco,

em FA flipa la teva olor a DO coco,

et SOL tinc tot el rato al meu LAm coco… FA DO SOL



Una mirada i ja LAm floto, i FA crec que m’ha tocat la DO Lotto,

i SOL aquest matí el coixí en LAm cara feia olor a FA tu

m’ha recor DO dat que em deixes turu SOL rú.



Perquè em tens LAm loco, i FA crec que m’ha tocat la DO Lotto,

i SOL aquest matí el coixí en LAm cara feia olor a xam FA pú.

Ho he DO cancel·lat tot per SOL tu!



Que tu em tornes LAm loco,

em FA flipa la teva olor a DO coco,

et SOL tinc tot el rato en el LAm coco… FA

He DO cancel·lat tots els SOL plans!



Perquè tu em tornes LAm loco,

em FA flipa la teva olor a DO coco,

i et SOL tinc tot el rato al meu LAm coco… FA

He DO cancel·lat tots els SOL plans!



I ara vull LAm dir-te el que no vaig dir FA mai…

He DO cancel·lat tots els SOL plans!

I ara vull LAm dir-te el que no vaig dir FA mai…

(He DO cancel·lat tots els SOL plans! Yeah…)