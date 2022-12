Intro: DO MIm FA DO x2



Ens DO vam conèixer un di MIm mecres fent FA cua al cine Arka DO dín

i ens ha cos DO tat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Li vaig DO oferir un car MIm melo un FA vespre de Sant Me DO dir

i ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Una a DO miga molt MIm amiga ve FA nia massa so DO vint

i ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

“Vols ve DO nir”, vaig pregun MIm tar-li, “a co FA nèixer els meus pa DO drins?”

Ens ha cos DO tat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.



DO MIm FA DO x2



I ara ella DO porta els nens al MIm cole i jo faig FA els plats de la DO nit,

ens ha cos DO tat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo ali DO mento els peri MIm quitos, ella FA rega el jar FA dí,

i ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo sem DO pre compro man MIm xego malgrat que FA ella és més de DO brie

i ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo sóc DO un fan de l’As MIm tèrix i ella FA té tots els tin DO tins,

ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.



DO MIm FA DO x2



Prefe DO reixo que no MIm parli d’aquell FA nòvio de Pa DO rís,

que ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo sóc DO de ballar la MIm conga, ella es de FA canta més pel MIm twist,

ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo dic DO “eps, un ron amb MIm cola!” i ella FA vol carta de DO vins

i ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Ella DO mira Kiaros MIm tami, jo sóc FA més de Jacques Ta DO ti,

ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.



Jo ja DO sé dos o tres MIm coses, ella FA ja en sap quatre o DO cinc,

que ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Ella DO no deixa que em MIm rasqui quan em FA piquen els mos DO quits,

ens DO ha costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Ella és DO reina de les MIm festes, jo sóc FA un home avor DO rit,

i ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.

Jo la DO miro i m’es MIm panto no fos FA que es cansés de DO mi,

ens ha DO costat déu i a MIm juda arri FA bar fins a DO quí.