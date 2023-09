LA RE SIm MI LA





Hi ha paraules orfes de diners, hi ha discursos buits

i hi ha silencis sugerents.

RE Conversacions que amaguen secrets.

SIm Hi ha birra en la taula, hi ha discusions càlides, delers.

Hi ha senyors de tratge i vida allada, casa amura MI llada.

Creadors de ruïna acumulada.

LA Hi ha monstres que enganyen a la gent, a la nostra gent.

Hi ha derrotes d’última jugada.



Tants anhels que es queden en anhels, frustració allargada.

Maten l’esperança de l’obrer.

RE El cor en què gire la balança, el cap als quefers.

Por i confiança, penes i plaers.

SIm I una batalla perduda des de temps immemorials,

MI una ràbia irracional, un voler fer el que cal,

u LA na mà germana, un abraç sincer.

El poble mana, i canta convençut el que sent i diu:

FA#m En la meua bo MI ca un correfoc,

LA en la teua ore SIm lla una verbena.

DO#7 Si la cançó mata la pe FA#m na,

MI som emisaris de la mo LA rt.



FA#m En la meua bo MI ca un correfoc,

LA en la teua ore SIm lla una verbena.

DO#7 Si la cançó mata la pe FA#m na,

MI som emisaris de la mo LA rt.



Hi ha una verbena a la meua boca, i la vam fer junts.

S’està fent de dia, glops i fum.

RE Retrasant la fi, demanen vi i volen quedar-se.

Jugar, follar i revolcar-se, allà cadascú.

Q SIm ue isquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit.

MI Moren la llei, la norma i els estereotips.

LA Moren el càlcul i cotilles parlanxins.

Matem també a eixe fatxa que portem endins.

I una foguera que incinere, i que deixe enrere.

Traumes i obscuritat, que depure que allibere.

RE Que creme la crueltat, l’avarícia i l’estafa.

Que compartim el pà, l’aigua i les cases.

SIm Vam cultivar un verger al desert,

MI t’hem descobert un oasi.

LA Tota una vida fugint-li al present.

De tots els focs farem brases.



FA#m En la meua bo MI ca un correfoc,

LA en la teua ore SIm lla una verbena.

DO#7 Si la cançó mata la pe FA#m na,

MI som emisaris de la mo LA rt.



FA#m En la meua bo MI ca un correfoc,

LA en la teua ore SIm lla una verbena.

DO#7 Si la cançó mata la pe FA#m na,

MI som emisaris de la mo LA rt.



FA# MI LA SIm DO#7 FA# MI



FA#m En la meua bo MI ca un correfoc,

LA en la teua ore SIm lla una verbena.

DO#7 Si la cançó mata la pe FA#m na,

MI som emisaris de la mo LA rt.



RE SIm MI LA



Ni furtant-nos els somnis,

RE ni cremant la trinxera,

SIm ni amb la llei, ni el tricorni,

MI ni amb presons ni cavernes

LA Callaran a la fera.



Ni furtant-nos els somnis,

RE ni cremant la trinxera,

SIm ni amb la llei, ni el tricorni,

MI ni amb presons ni cavernes

LA Callaran a la fera.



Ni furtant-nos els somnis,

RE ni cremant la trinxera,

SIm ni amb la llei, ni el tricorni,

MI ni amb presons ni cavernes

LA Callaran a la fera.



Ni furtant-nos els somnis,

RE ni cremant la trinxera,

SIm ni amb la llei, ni el tricorni,

MI ni amb presons ni cavernes

LA Callaran a la fera.