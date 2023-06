LA Ei! Tocant de peus es MI veu,

la cresta de LA l’onada.

I en passa una i DO#m cau,

i després en passa una LA altra.



No para la ga RE làxia,

encara que tinguis LA pasta.

No hi ha més re MI mei

que creure en els teus LA peus.



Americana, no.

MI La vida pot ser mil LA lor.

Si hi poses ganes,

DO#m somiar ho podem fer i LA gual.



Americana, no.

RE La vida pot ser millor,

LA si hi poses ganes… MI



LA Tot déu cor MI rent,

tothom amb pres RE ses,

sense MI veure LA res.

Tot és com MI és,

si no hi ha RE temps.

Hello, hel MI lo, adéu.



LA MI



RE Hello, hello MI hello, a LA déu.

Hello, hello MI hello, a RE déu.

Hello, hello MI hello…



LA MI LA MI



LA Hi ha DO#m marge per flipar-se

i sentir-se espe LA cial,

però no ens calen es MI trelles aquí a baix.

LA Si al final les tonte DO#m ries acaben sent impor LA tants,

s’hi està millor aspi RE rant a ser un gos corrent pels camps.



Súp DO#m er! (Eh!) Tope! (Eh!) Sht! Tuperware…



Americana, no.

MI La vida pot ser mil LA lor.

Si hi poses ganes,

DO#m somiar ho podem fer i LA gual.



Americana, no.

RE La vida pot ser millor,

LA si hi poses ganes… MI



LA Tot déu cor MI rent,

tothom amb pres RE ses,

sense MI veure LA res.

Tot és com MI és,

si no hi ha RE temps.

Jelou, jelou, a LA déu.



(Bonjour? Yes. Oh yeah, who’s calling?)



Hello, hello hello, a DO#m déu.

Hello, hello, hello, a LA déu.

Hello, hello, hello, a DO#m déu.

Hello, hello, hello…



RE Somnis de cartró aguanten im LA peris…

Escric pe FA#m tons i van amb l’aire a no sé RE on,

jo què sé on LA van?

RE Si Déu no existeix mirarem LA pelis,

acaba FA#m rem fent twerk i ballant reggae RE ton al casal d’a MI vis.



Perquè tu ets una es LA trella,

una estrella mundial.

Perquè tu ets una es DO#m trella,

una estrella sidral.

Perquè tu ets una es LA trella,

una estrella si cal.

Perquè tu ets una es DO#m trella,

una estrella sidral.



Una estrella mun LA dial.

(Una estrella mundial!)

Una estrella mun DO#m dial.

(una estrella mundial!)

Una estrella zo LA dial…

(Una estrella zodial!)

Una estrella flu DO#m vial.

(una estrella fluvial).