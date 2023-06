Pot ser que ho donguis SOL tot

i no ho aconse RE gueixis.

Que et quedis sense MIm forces

i que no se’t cum DO pleixi.



Pot ser que t’arros SOL seguis,

que vagis fent el RE cuc,

pot ser que ploguin MIm pedres

que et facin marxar DO lluny.



Vine a buscar-me on SOL vulguis,

que ho estaré espe RE rant,

ja no m’importa el MIm vèrtic

de no saber on a DO nar.



Pot ser que ho dongui SOL tot

i no ho aconse RE gueixi,

que em quedi sense MIm forces,

que tot i així se DO gueixi.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



Tot el que no entenem és tot el MIm que ens va omplint,

pot entrar la llum DO quan et fas ferides.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



A tope amb la MIm vi… A tope amb la DO vi…

Amb la vi, vi, vida.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



Tot el que no entenem és tot el MIm que ens va omplint,

pot entrar la llum DO quan et fas ferides.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



A tope amb la MIm vi… A tope amb la DO vi…

Amb la vi, vi, vida.



SOL RE MIm DO



Amb la vi, vi, vida.



SOL RE MIm DO



Amb la vi, vi, vida.



SOL



La SOL por que porto dins

és de RE no estimar-me prou,

que la MIm pluja em brilli als ulls

tots DO els dies que plou.



SOL Si ho has donat tot, mira,

RE tot això que tens,

que MIm quan queda per fer

és pitjor que DO fer-ho malament.

SOL Quina alegria el RE rotllo d’existir,

no li MIm calen claus al vent,

ningú DO li diu qui ha de ser.

SOL Què passaria

si ho tor RE nés a viure tot?

Torna MIm ria a fer-ho igual,

torna DO ria a ser qui soc.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



Tot el que no entenem és tot el MIm que ens va omplint,

pot entrar la llum DO quan et fas ferides.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



A tope amb la MIm vi… A tope amb la DO vi…

Amb la vi, vi, vida.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



Tot el que no entenem és tot el MIm que ens va omplint,

pot entrar la llum DO quan et fas ferides.



SOL Ie, ie, ie, ie, eh, RE eh.



A tope amb la MIm vi… A tope amb la DO vi…

Amb la vi, vi, vida.



SOL RE MIm DO



Amb la vi, vi, vida.



SOL RE MIm DO



Amb la vi, vi, vida.



SOL Si la vida és un in RE cendi

cantarem sota la MIm pluja,

el que visc és el que DO dura,

el que ens fa RE mal és el que ens SOL cura.



Si la vida és un in RE cendi

cantarem sota la MIm pluja,

el que visc és el que DO dura,

el que ens fa RE mal és el que ens SOL cura.



Si la vida és un in RE cendi

cantarem sota la MIm pluja,

el que visc és el que DO dura,

el que ens fa RE mal és el que ens SOL cura.



Si la vida és un in RE cendi

cantarem sota la MIm pluja,

el que visc és el que DO dura,

el que ens fa RE mal és el que ens SOL cura.