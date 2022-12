Intro: RE



Ja SOL declinava el RE vespre que tu SOL deus haver obli RE dat,

SOL caminàvem RE rumb a casa, el SOL sol s’amagava entre ter RE rats.

La SOL teva veu so RE nava lluny com SOL el xiulet de RE trens perduts,

com SOL la remor d’un RE riu nascut en SOL cims nevats, muntanya a RE munt.

I a SOL quella idea RE il·legal m’a SOL nava inun RE dant el cap;

m’hau SOL ràs de discul RE par, amor meu,

que MIm vaig pensar deixar-te un dia, abandonar-te a la teva RE sort.







No SOL més esperava, en si RE lenci, qu SOL e es presentés el mo RE ment

de SOL fer-ho volar tot pels RE aires fent SOL veure que era un acci RE dent.

Di SOL ria unes pa RE raules greus mi SOL rant a l’infi RE nit,

SOL les sentia RE dins la boca SOL tenses, preparades per sor RE tir.

Ve SOL nien frases so RE lemnes que ens mata SOL rien com a un poltre RE coix,

ve SOL nia arrosse RE gar el cos mort del MIm7 nostre amor fins a un racó dis FA#m cret

per ama MIm gar-lo entre les RE flors.







Oh RE savis que a LA neu predi SIm cant pels car SOL rers

que l’a SIm mor es trans LA forma amb els SOL anys.

Ve RE niu urgent LA ment a expli SIm car-nos si es SOL transforma RE tant,

si es SOL transforma RE tant,

si es SOL transforma RE tant,

si es SOL transforma RE tant!



Ja SOL s’intuïa a RE l’horitzó la SOL costa verge d’ RE un nou món,

ja em SOL desplaçava RE més lleuger, al SOL liberat del pes del teu a RE mor.

Ja SOL se sentia al RE gú rient, l’ SOL escalfor d’un RE a altra gent,

un SOL altre cos, un RE a altra veu ca SOL paç de fer-me més con RE tent.

Ja SOL m’allunyava RE caminant mi SOL rant els ulls als RE vianants.

Sa SOL beu el meu fu RE tur? Avui li he MIm disparat amb munició de plata

apuntant directe al RE cor.







En RE aturar-nos SOL per creuar FA#m vas

aga SOL far-me la RE mà. SOL FA#m SOL

RE Vaig tornar una SOL bola rasa a un FA#m nen

que ju SOL gava en un por RE tal. SOL FA#m SOL

RE No ho expliquis SOL a ta mare, FA#m que

m’escopi SOL rà el proper Na RE dal. SOL FA#m SOL