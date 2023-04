Era un fred dia de de RE# sembr LA# e

quan ens vam cre SOL# uar.

Tu anaves acompa RE# nyad LA# a

i jo amb la mama a com SOL# prar.

Uns ulls de color mar LA# ró

i un ca RE# bell mig LA# ondu SOL# lat,

amb pi LA# gues al SOL# nas.



Parlàvem fins les RE# tant LA# es,

inventàvem el re SOL# lat.

Però només era ver RE# gony LA# a,

no sabíem comen SOL# çar.



I jo et buscava a qualsevol ra LA# có

i tu et que RE# daves LA# espe SOL# rant

un pe LA# tó ama RE# gat. SOL#

El segon no va arribar fins l’any vi RE# nent. LA# SOL#

I era com si res hagués pas RE# sat LA# SOL#

perquè la nostra connexió va ser imminent.

I vaig sa LA# ber que eres SOL# tu

qui hi se LA# ria eterna RE# ment.



LA# SOL#



Mica en LA# mica va vo RE# lar

el re LA# cord fent pampa SOL# llugues.

Marxes LA# fora més d’un RE# any

i la LA# història no per SOL# dura.

M’hi cap LA# fico per un RE# temps,

però res LA# sàcia l’amar SOL# gura, oh LA# no.



I ara és 12 de de RE# sembr LA# e

i l’anhel ha vist la SOL# llum.

He escrit un milió de RE# lletr LA# es

que només parlen de SOL# tu.

I han anat passant els anys,

LA# tants anys i ara et RE# miro LA# concen SOL# trat

com dorms al LA# meu cos RE# tat. SOL#

I sé que hi dormiràs la nit se RE# güent. LA# SOL#

I és tal com m’ho havia imagi RE# nat. LA# SOL#

perquè la nostra connexió va ser imminent.

I vaig sa LA# ber que eres SOL# tu

qui hi se LA# ria eterna RE# ment. LA# SOL#

I qui hi se LA# ria eterna RE# ment. LA# SOL# RE#