Intro: FA



El teu avi tenia un bi REm goti llarg i blanc

i el suca SOLm va en cervesa tèbia en ta DO vernes dels Alps.

FA Pels matins les teves tietes REm baixen a banyar-se

a una SOLm platja escenari de la Se DO gona Guerra Mundial.



LA# Dona estran FA gera,

LA# com em FA veuen els teus ulls?



Ton pare destil•la prunes REm i les deixa fermentar

i en SOLm fires exsoviètiques ven li DO cors de vuitanta graus.

FA Al jardí la teva àvia ves REm teix quimono blanc

mentre el SOLm sol vermell es pon entre les DO branques d’un bonsai.



LA# Dona estran FA gera,

LA# com em FA veuen els teus ulls?

LA# Dona estran FA gera…



LA# FA x3



Mentre ba LA# llem em mullen les aigües del FA Rin,

entro amb un tanc rus a Ber DO lín,

m’espanta el teu passat vi FA king.



Mentre ens be LA# sem entre copes d’arbres ge FA gants,

ta mare resa a déus es DO tranys,

ton pare educa uns ele FA fants.



Quan fem l’a LA# mor dos-cents dansaires oto FA mans

giren contents al meu vol DO tant

somriuen i piquen de FA mans.



I ens abra LA# cem i pujo en un tramvia FA groc,

passejo entre obres del Bar DO roc,

em perdo en la Terra del FA Foc.



LA# FA DO FA x2