REm LAm REm x3

REm DO REm



Segons els pastors DO de l’últim REm poble

darrera els horts veu DO rien uns REm pins,

passats aquells pins el DO camp d’oli LA# veres

i, al DO fons, tres ca REm mins.

Han LA pres el trencall i s’ha obert la cla LA# riana

i han ordenat als DO homes des REm cans.

Al LA camp d’oliveres tres reis s’aco LA# miaden

i encaixen les DO mans, i encaixen les REm mans,

i en DO caixen les REm mans.



Melcior aixeca el DO cap i veu la mun REm tanya

que abans que enfosqueixi ha d’ DO estar traves REm sant

i es treu la suor amb el DO coll de la ca LA# pa

ta DO cada de REm fang.

I no LA vol ni pensar que les forces s’a LA# caben

i ni us imagineu DO com s’emprenya REm quan,

en LA beure en el riu, només troba la ca LA# ra

d’un home DO gran.

FA El rei dona l’ordre pel toc DO de corne FA ta

pensant en aquells que, no fa pas LA tant,

LA# li besaven l’escut i entregaven les ar REm mes

DO agenol REm lats,

DO agenol REm lats.



Des de dalt del camell fot un DO crit el rei REm negre,

que faci el favor al DO gun bon sol REm dat

d’aixecar el cul de terra i fer DO un ràpid recom LA# pte

de DO racions de REm pa.

Qui po LA gués creuar el bosc i trobés una LA# barca!

Qui abans d’adormir-se amb el DO braç esti REm rat

notés com els LA dits mica en mica retal LA# len

l’aigua del DO mar!

FA Qui arribés a palau i tri DO és una FA dona,

arranqués unes roses i li allargués un LA ram!

LA# Baltasar té el desig corrent per les REm venes

DO com si fos REm sang,

DO com si fos REm sang.



Gaspar pot sentir cla DO vats a l’espatl REm la

els ulls d’alguns patges DO que estan espe REm rant

un cop d’atenció, pot DO ser una mà al LA# çada,

una DO ordre re REm ial.

Un LA dels homes canta enmig d’una rotl LA# lana

amb la veu més dol DO ça que hagueu REm sentit mai

LA una cançó antiga que el rei taral· LA# leja

amb els llavis tan DO cats.

FA El patge més vell es DO gira i co FA menta

mirant un segon de reüll cap al LA cel

LA# “sembla mentida que bé que vi REm víem

DO seguint un es REm tel”.