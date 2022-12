He fet un DO salt, un salt es MIm trany

que ens ha aix FA ecat més de tres DO pams.

Sortia fum, tan dens i MIm blanc,

i a dins tu i FA jo i el meu gran DO salt.

Teníem LAm por mirant a FA baix,

teníem SOL por i ens hem que DO dat

mig abra LAm çats, sentint el FA salt

regal SOL imant-me entre les mans. Els testi DO monis ocu MIm lars

diuen “quin FA salt, carai quin DO salt!”;

les mares diuen als in MIm fants

“no us apro FA peu, que ha fet un DO salt!”.

Érem tu i LAm jo amb el món a FA part

i ara és el SOL món que ens salva DO rà

entre les LAm runes d’aquest FA salt,

que érem tu i SOL jo i ja no ho som tant.

Que això nens DO cau, que això nens MIm cau!

Crido el teu FA nom entre el fum DO blanc.

“Agafa’t fort i, si pots, MIm cau

amb els dos FA peus i en un lloc DO pla”.

I merei LAm xíem un comi FA at

més digne SOL de ser recor DO dat

i no aquest LAm veure’ns destros FA sats

SOL per la força de la grave DO tat.



DO MIm FA DO x2

LAm FA SOL DO

LAm FA SOL



Tu, salta DO dor que saltes MIm salts!

Tu, grimpa FA dor professio DO nal!

Tu, amic per sempre ambu MIm lant

que et defi FA neixes pels teus DO salts!

Que fàcil LAm tot! Que bé que es FA tàs!

En els teus SOL ulls il·lumi DO nats

ja s’intu LAm eix la immensi FA tat

de tot un SOL món al teu abast.

La nit cau DO rà, la nit cau MIm rà,

la nit cau FA rà i desplega DO ràs

un somni dolç i atroti MIm nat

dels salta FA dors que salten DO salts.

I fins de LAm mà, i fins de FA mà,

i, a fora, hi SOL bufa un vent tan DO suau,

i el salta LAm dor s’adormi FA rà

fent cara de SOL res,

fent cara de salt.



DO MIm FA DO x2

LAm FA SOL DO

LAm FA SOL SOL7 DO