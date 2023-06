Intro: SOL DO RE x3

DO SOL RE SOL

DO RE SOL x2



No sé si us ha passat al DO guna ve RE gada,

SOL però m’ha envaït un es DO trany senti RE ment

SOL que tants cops és real DO com és mi RE ratge,

SOL tants cops funciona com DO surt mala RE ment.



Però ho SOL noto en l’ambient i us ho DO veig a la RE cara,

ho puc SOL endevinar en els DO ulls de la RE gent

que es pre SOL gunten què fa? Cap a on va? DO Què li RE passa?

SOL Com és que avui se’l nota DO tan dife RE rent?



Tinc el pres DO sentiment que se SOL rà una gran RE tarda,

DO sento una brisa que m’em SOL peny i que em RE mou.

SOL Que el meu amor se n’ha a DO nat de va RE cances

DO i jo me’n vaig a bus SOL car-ne un de RE nou.



SOL DO RE x2



No hi va ha SOL ver un gran discurs a l’Es DO tació de RE França,

SOL ni coloms blancs ni moca DO dors al RE vent.

SOL Ai, amor meu, estimar- DO se és una RE farsa.

SOL Jo perdré el cap si tu no DO perds el RE tren.



I a SOL quells que em busqueu ja sa DO beu on tro RE bar-me,

SOL soc allà on sempre només DO cal que pas RE seu.

He SOL vist al venir el meu car DO tell a l’en RE trada.

SOL La llei em busca, ara el meu DO cap té un RE preu.



Pas DO seu, aplaudiu, convi SOL deu-me a un cu RE bata.

DO Dilapidem-nos mútua SOL ment el RE sou.

SOL Que el meu amor se n’ha a DO nat de va RE cances

DO i jo me’n vaig a bus SOL car-ne un de RE nou.



SOL DO RE x3

DO SOL RE



MIm Feu el favor de treure’m DO ja la guitarra.

SOL Cancel·leu totes les RE actuacions.

MIm Tanqueu les sales, els ca RE fès i els teatres

SOL que clarament no estic RE en condicions.



De SOL mà al matí em disculpa DO ré si fa RE falta.

SOL Truqueu al noi que ens porta el DO manage RE ment,

SOL però aquesta nit no esta DO ré per vo RE saltres.

SOL No estic gens sobri ni és que em DO sobri el ta RE lent.



Dei DO xeu d’insistir, no fa SOL rem l’espec RE tacle.

DO Per una cosa que de SOL mano i RE prou.

SOL Que el meu amor… DO RE

SOL Que el meu amor… DO RE

SOL Que el meu amor se n’ha a DO nat de va RE cances

i DO jo me’n vaig RE a buscar-ne un SOL de nou. DO RE



SOL DO RE x2

DO SOL RE SOL