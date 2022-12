Intro: SOL DO x3

SIm RE



Cal SOL leu, nobles RE consellers, guar DO deu-vos la MIm raó que us RE quedi

i, amb un pas viu i decidit, marxeu on sigui que us esperin.

Baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines.

Poseu els nens al llit; si dormen, mireu com respiren.

Per SOL què, si és bo o DO és do RE lent, no im SOL porta molt a DO ra ma RE teix.

Que DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer.

Que DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer!



Vo SOL leu, amables RE pretendents, fins DO altres braços MIm que us va RE lorin

i, pel camí, no pregunteu, deixeu que el nostre amor es fongui.

Guardarem com un tresor les vostres panxes, les carícies,

i ho jurem, per un moment, ens pensàvem que podíem

però, si SOL truca algú, no DO contes RE teu, que el SOL cel ja és prou DO ple de va RE lents.

I DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer.

I DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer! DO



SOL Olga, t’he portat una ro DO sa.

Jo a tu unes marga SOL rides.

Escolta, es DO tava pensant… Aquesta vegada és la RE bona, no?

Va, calla i dona’m la mà.



Guar SOL deu-vos forces, RE bona gent, pot DO ser ens veurem un MIm altre RE dia.

Sabem que volíeu fer més, però, què hi farem, així és la vida:

t’equivoques d’uniforme i dispares a qui més estimes;

t’equivoques de remei i va i s’infecta la ferida.

I, al SOL guna estona, DO què us pen RE seu?, tam SOL bé ens agrada e DO star con RE tents.

Però DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer.

Però DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer! DO



Ai, SOL Verge Santa DO del Ro RE ser, vo SOL lem el just per DO viure RE bé!

Però DO sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer.

DO Sembla RE tan clar que SIm ens equivo MIm quem com DO que ho a RE nem a SOL fer! DO



SOL DO SOL DO SOL