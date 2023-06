El ton REm teo està anant a més.

LA# Ens aguantem les mirades

FA i et conec totes les destacades. DO



Tu em surts la primera a l’S REm nap,

quan s’acaba el dia amb tu faria pull- LA# up.

Hem quedat demà a la tarda al Mataró FA Park

com adolescents, com dos enamo DO rats.



Que em surts la primera a l’S REm nap,

quan s’acaba el dia amb tu faria pull- LA# up.

Hem quedat demà a la tarda al Mataró FA Park

com adolescents, com dos enamo DO rats.



Nosaltres ja ho sabíem i ara ho REm sap tothom,

ara estic tot el dia aquí pen LA# dent del phone.

El tonteo provo FA cat pel ron,

teu culet, pom, pom, ropo DO pom, pom, pom.



Les meves a REm migues ja em van avisar

que fes un all- LA# in, que s’havia d’intentar.

Les teves a FA migues la van deixar anar

i vaig aprofi DO tar. (Aló?)



Busco una gata per donar-li ton REm teo.

Baby, passarem a l’a LA# tac, li dic de veritat,

ella diu “no te FA creo”.

Del teu cora la DO CEO.



Que em surts la primera a l’S REm nap,

quan s’acaba el dia amb tu faria pull- LA# up.

Hem quedat demà a la tarda al Mataró FA Park

com adolescents, com dos enamo DO rats.



Nosaltres ja ho sabíem i ara ho REm sap tothom

ara estic tot el dia aquí pen LA# dent del phone.

El tonteo provo FA cat pel ron,

teu culet, pom, pom, ropo DO pom, pom, pom.



I quan t’he vist, baby, quin mal de REm cap,

tonteo de veritat.

Shorty, estic per LA# tu des de que estava a l’escola.

S’ha enterat to FA thom que tu ets la nena que em mola.

Baby, dona’m DO bola.



Arribem al LAm club, zona MI sud,

buido el came LAm rino com si fos Robbin MI Hood.

En el LAm club ho fem MI easy,

tant de Bailo FA teo, se m’embruten les MI Yeezzy.



Arribem al LAm club, zona MI sud,

et menjo amb la mi LAm rada com si fos Chupa MI Chup.

En el LAm club ho fem MI easy,

tant de Bailo FA teo, se m’embruten les…

MI Teo, se m’embruten les LAm Yeezzy.