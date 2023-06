Intro: DO# SOL# DO# FA# DO# SOL# DO#



Tinc un DO# cel i un in SOL# fern a LA#m dins,

milers de SOL# nits que es fan matins.

FA# Comptant les llàgri LA#m mes al buit

he après a DO# caure cap a SOL# munt.



Dins el DO# plany, dins el SOL# pla, ai, ai, LA#m ai…

Hi ha u SOL# na estrella que em diu:

FA# que no et trepitgi mai ningú,

DO# no deixis mai de ser SOL# tu.



I si el cor diu que vol ju FA# gar-s’ho tot,

qui soc SOL# jo per dir-li que LA#m no?

Qui soc SOL# jo per dir-li que DO# no?

Qui soc SOL# jo per dir-me que DO# no?



SOL# Si veig l’error com una FA# religió,

reso a les SOL# nits per viure dies LA#m nous.

Estimo el SOL# sol quan fa dies que DO# plou,

vull viure-ho SOL# tot com un primer pe LA#m tó.

De què em ser FA# veix la SOL# por?



DO# SOL# LA#m SOL# DO# SOL# DO# x2



Hi ha un DO# mur per cada deci SOL# sió,

salto a l’a LA#m bisme perquè és el que FA# vull.

La sort no et DO# busca, te la busques SOL# tu,

ningú afron LA#m ta per tu les teves FA# pors.



Se DO# gur que has pensat que no es SOL# pot,

tornar a re LA#m néixer des de dins el FA# sot.

Quan m’he fet DO# pols sempre m’ha fet mil SOL# lor,

he après a LA#m veure-ho clar quan es fa FA# fosc.



Per DO# dent és quan més he gua SOL# nyat,

què m’impe LA#m deix anar amb el cap a FA# munt?

Vull veure un DO# cel que no es pot gover SOL# nar,

jo només LA# vull veure elefants vo FA# lant.



DO# Jo només SOL# vull veure elefants volant,

LA#m jo només FA# vull veure elefants volant.

DO# Jo només SOL# vull veure elefants vo LA#m lant… FA#



DO# Creixen flors SOL# on cauen les LA#m pedres,

FA# tot el que ens en DO# fonsa SOL# és tot el que ens DO# salva.

Busco un lloc SOL# entre la incer LA#m tesa

FA# per quedar-m’hi a DO# viure,

SOL# si sempre que em DO# perdo SOL# és quan puc tro DO# bar-me.

Flors SOL# on cauen les pedres.

FA# Tot el que ens en DO# fonsa SOL# és tot el que ens DO# salva.

Busco un lloc SOL# entre la incer LA#m tesa

FA# per quedar-m’hi a DO# viure,

SOL# si sempre que em DO# perdo… SOL# DO#



Tinc un DO# cel i un in SOL# fern a LA#m dins,

milers de SOL# nits que es fan matins.

FA# Comptant les llàgri LA#m mes al buit

he après a DO# caure cap a SOL# munt.