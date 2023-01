A SIm quí volem viure entu MIm siasmats,

a FA#m quí prenem focs que ens incen SIm diïn la sensibilitat.

A MIm quí vo MIm lem v FA#m iure entu SIm siasmats. Aquí triem viure entu MIm siasmats,

a FA#m quí prenem focs que ens incen SIm diïn la sensibilitat. MIm FA#m SIm



Algunes nits el Parc MIm de l’Escorxador

s’omplia FA#m d’ombres, hi havia SIm guerra

contra els tristos del Putxet i els sar MIm càstics de Badal,

contra els ven FA#m çuts de La Cre SIm ueta.

Jo era un cínic d’Horta amb MIm rang,

donava FA#m ordres a la SIm rereguarda

quan un cotxe va fre MIm nar

i aquells des FA#m coneguts van SIm rodejar-me. MIm FA#m SIm



Em van emmordassar i el que ma MIm nava més va dir,

por FA#m tem unes pa SIm raules,

no són uns manaments, ni els ar MIm ticles de cap llei;

les sents per FA#m dins, no les a SIm cates.

Les hem vist convèncer MIm les persones

més a FA#m lloc i les més SIm espatllades

però tranquil, aquí no et MIm jutjarem,

no temis FA#m cap pregunta i SIm nadequada.



Si alguna cosa vo SOL lem la FA#m meva gent i SIm jo

no és servir d’e SOL xemple, no FA#m és tenir ra SIm ó.

Si alguna cosa anhe SOL lem és FA#m la vibra SIm ció,

l’esclat de boge MIm ria en els FA#m ulls de l’inven SIm tor.



Aquí vo MIm lem v FA#m iure entu SIm siasmats.



Vaig despertar-me hores després, vaig tro MIm bar al puny tancat

mo FA#m nedes pel tra SIm jecte.

La nota deia, si un bon dia deci MIm deixes contactar,

deixa una es FA#m pelma a la fi SIm nestra.

Estem organitzats, vivim en SOL societat,

to FA#m pem amb tu a les SIm cantonades,

anem al súper, SOL a la pelu,

bus FA#m quem plans pel cap SIm de setmana.



Si alguna cosa vo SOL lem la FA#m meva gent i SIm jo

no és servir d’e SOL xemple, no FA#m és tenir ra SIm ó.

Si alguna cosa anhe SOL lem és FA#m la vibra SIm ció,

és contemplar el gran MIm show de les si FA#m napsis en ac SIm ció.



L’ene MI mic és molt llest i ens su FA#m pera en recursos i en nom SIm bre, MIm

sap què FA#m vol i ho aconse SIm gueix.

L’ene MIm mic estiueja a pri FA#m mera línia de SIm costa MIm

i no FA#m està fent preso SIm ners.

L’ene MI mic és molt llest i ens su FA#m pera en recursos i en nom SIm bre, MIm

sap què FA#m vol i ho aconse SIm gueix.

L’ene MIm mic estiueja a pri FA#m mera línia de SIm costa MIm

i no FA#m està fent preso SIm ners.



Aquí vo SOL lem v FA#m iure entu SIm siasmats,

aquí pre SOL nem f FA#m ocs que ens incen SIm diïn la sensibilitat.

Aquí triem viure entu SOL siasmats,

a FA#m quí prenem focs que ens incen SIm diïn la sensibilitat.

Aquí tri SOL em v FA#m iure entu SIm siasmats,

Aquí vo SOL lem FA#m una bona his SIm tòria abans que la veritat,

Aquí triem viure entu SOL siasmats,

A FA#m quí volem una bona his SIm tòria abans que la veritat.

Amb luxe SOL de detalls FA#m , amb luxe SIm de detalls.



SOL FA#m SIm