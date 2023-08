El meu LA# somni lent FA que de DO pau s’encalma

SOLm recorre els ca FA mins amb can DO çons senzilles

i, com LA# sempre, a les FA illes del meu DO ventre

he pa SOLm rat el temps FA i re DO cords que estimo.

Mai no he en LA# tès FA cada DO passa que camino

l’he far SOLm cit amb de FA talls, cada DO nou dia amb nous balls.



M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.

M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.



REm DO FA SOLm x4



I com LA# jo que parlo FA i com DO tu que escoltes

SOLm passejant pels FA contes i DO pels terrats

de LA# Ciutat Vella FA on la DO màgia s’estavella.

SOLm I ara en un sol crit FA hi he po DO sat tota esperança.

Quan la LA# nit ens a FA braça porto DO la cançó a la plaça

l’he far SOLm cit amb de FA talls, cada DO nou dia amb nous balls.



M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.

M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.



REm DO FA SOLm x4



M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.

M’he enro REm lat al circ FA i ara DO vaig en caravana

i ara a LA# cada poble un FA clown hi fa pa DO rada.

x4