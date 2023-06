Camino perque sí,

m’omple el camí,

no espero que em porti enlloc.



SOL Avui plou DO cap amunt,

avui no es FA queixa

de mala DO sort!



( SOL Puc aguantar-ho DO tot!) Puc aguantar-ho tot.

FA igual que el terra DO m’aguanta a mi.

Ca SOL mino per seguir. (Camino per seguir!)

Faig nius de FA pedra… (Faig nius de pedra!)

Reneix l’ins DO tint. (Reneix l’instint!)



SOL El nostre saber no sap que vindrà, DO

FA et va fent com ets, et va fent així. DO

SOL En aquest afluent del que t’ha pas DO sat,

FA que va omplint el llac dels trossos d’ahir. DO



SOL Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor d’amor.

FA Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor…

SOL Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor d’amor.

FA Ets un aspersor!

Un asper DO sor d’amor! SOL



DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA



DO Escopinya vull SOL ser,

i omplir-me fent DO res.

Quan tens una cosa vols FA l’altre,

i l’altre, i l’altre i així es DO tem.

Saps que és millor de color SOL verd!

Deixar que DO tot ens vagi fent…

Fa FA por això d’anar decidint

però es fa ca DO mí amb el sí entre els SOL dits.



I si volen els DO dies?

Volaré a les FA nits.

I si perdo el DO temps?

L’ompliré de SOL desig.

I si no em porta en DO lloc?

Ja ho veuré de FA mà.

( DO Què? Què? Què?)



SOL Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor d’amor.

FA Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor…

SOL Ets un aspersor!

DO Ets un aspersor d’amor.

FA Ets un aspersor!

Un asper DO sor d’amor! SOL



El que portes ho portes tu. DO

Portes FA la foscor,

portes DO camps de llum. SOL

I ho portes tu. DO

Portes FA la foscor,

portes DO camps de llum. SOL



DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA

DO Escopinya… SOL

DO Escopinya… FA