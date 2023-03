LA



Bon RE dia per to LA thom!

Els núvols se’n RE van, les muntanyes es LA queden.

Alguns que ara RE marxen, altres que s’es LA peren.

Ocells donant RE voltes, les oques s’es MI veren.

Les vaques sa FA#m luden ensenyant el RE cul.

Els camps són LA verds i el cel “a MI sul”.

Les floretes FA#m creixen i volen els RE cucs,

els cèntims s’en MI cenen, polítics fei LA xucs.



LA RE x3

LA MI

LA RE x3

LA MI LA



Bon RE dia per to LA thom!

Per el que tre RE balla, per el que no LA calla.

La gent que no RE falla, la gent que pa LA teix.

La gent que m’a RE guanta, la gent que es ren MI deix.

Per el que FA#m plora, per el que RE riu,

també el que LA sent que vol ser MI viu.

Per el que FA#m diu: “tot anirà RE bé”,

per els feliços menjant xo MI7 riços.



I arbres despul LA lats, sense com RE plexes,

netegen LA l’aire que embru RE tem.

Cabres dient: “ LA què?”, sempre pre RE gunten!

Vivim mil LA lor sense sa RE ber.



I el cap s’engar MI gussa i ens passa la FA#m gana

RE buscant solu MI cions per fer-ho FA#m com Déu mana.

Senti RE ments, sentir MI menys, si el cor s’hi emmar FA#m rana.

MI Fem-ho, RE fem-ho, LA fàcil! RE

Fà LA cil. RE Fem-ho LA fàcil! RE x3



LA RE x4

LA MI

LA RE x3

LA MI LA



Bon RE dia per to LA thom!

Els núvols se’n RE van, les muntanyes es LA queden.

Alguns que ara RE marxen, altres que s’es LA peren.

Ocells donant RE voltes, les oques s’es MI veren.

Les vaques sa FA#m luden ensenyant el RE cul.

Els camps són LA verds i el cel “a MI sul”.

Les floretes FA#m creixen i volen els RE cucs,

els cèntims s’en MI cenen, polítics fei LA xucs.



Per el que tre RE balla, per el que no LA calla.

La gent que no RE falla, la gent que pa LA teix.

La gent que m’a RE guanta, la gent que es ren MI deix.

Per el que FA#m plora, per el que RE riu,

també el que LA sent que vol ser MI viu.

Per el que FA#m diu: “tot anirà RE bé”,

per els feliços menjant xo MI7 riços.



I que ens vagi LA tot MI molt LA bé! RE x4



LA RE x3

LA MI

LA RE x3

LA