Intro: SOL# LA#m FA# DO# x4

SOL#



La DO# mare que et va pa SOL# rir

LA#m et va pa FA# rir al mig del ca DO# mí,

SOL# igual que a DO# mi. SOL#



Perse DO# guim per saber,

per se SOL# guir no cal res. LA#m

Prima FA# vera d’hi DO# vern

SOL# que es guar DO# neix. SOL#



I un glop de FA# riu, un cant d’a DO# mor,

un cande FA# mor, un cant de DO# cant de cant de LA#m camp.

Un salt mor FA# tal, un fan del DO# fang

que va vi SOL# vint el que ha pas LA#m sat.

Si el FA# futur exis DO# teix, no l’ha vis SOL# cut nin LA#m gú,

no cal que corris FA# tant.



SOL# LA#m FA# DO# x4



No pateixis perquè SOL# sí,

LA#m que així es FA# fa més fosc el ca DO# mí

SOL# i no ho veus DO# clar. SOL#



No DO# sé què vull ser de SOL# gran,

LA#m llenço la FA# pressa i ja vin DO# drà.

Ei! SOL# Va que, va que tant DO# fa. SOL#



DO# Tot va bé, tot va, va! Faves enlaire.

Tot va bé, tot va, va! SOL# Faves…

DO# Tot va bé, tot va, va! Faves enlaire.

Tot va bé, tot va, va! SOL#



S’es DO# criu la vida SOL# sola, no FA# n’hi ha prou amb pa DO# raules.

No expliquen els pai SOL# satges, ni FA# l’amor, ni les DO# cares.

No sap volar però SOL# vola l’ai FA# re allà al mig dels DO# arbres.

No cal donar-li SOL# voltes, va pas DO# sant.



I un glop de FA# riu, un cant d’a DO# mor,

un cande FA# mor, un cant de DO# cant de cant de LA#m camp.

Un salt mor FA# tal, un fan del DO# fang

que va vi SOL# vint el que ha pas LA#m sat.

Si el FA# futur exis DO# teix, no l’ha vis SOL# cut nin LA#m gú,

no cal que corris FA# tant.



SOL# LA#m FA# DO# x4



SOL# LA#m

FA# Parla amb el DO# karma!

SOL# LA#m

FA# Faves en DO# laire!

SOL# LA#m

FA# La Carme DO# parla!

SOL# LA#m

FA# Faves en DO# laire!



SOL# LA#m FA# DO# x2