SI La, la, FA# la la! SOL#m La, la, la, la, la, la, la, MI la.

La, la, la, la, la SI , la, FA# la! x2



SI FA# SOL#m MI SI FA# x2



SI Treu tot el que ar FA# racones a di SOL#m ns

si és el que MI vols, fes-ho per SI tu. FA#

SI De què et servi FA# rà parlar si mai SOL#m

parles de MI tu, parles de SI tot. FA#



SI Mou el cul al FA# ritme dels a SOL#m vions,

arrenca el MI vol, fes-ho per SI tu. FA#

SI Explica’m tot FA# el que et fa fe SOL#m liç,

treu-me la MI son, fes-me estar SI viu. FA#



SI MI SI FA# SOL#m MI



Si jo fos Déu no viuria al SI cel —viuria a la lluna,

FA# comptaria estrelles i núvols d’es SOL#m puma. MI

Pararem bojos amb això de l’a SI mor, amb això de les flors,

FA# amb això dels petons, SOL#m que no troben moments.



MI No vull que em cansis ni cansar-te,

SI no vull que em canviïs ni canviar-te,

FA# vull fer l’amor sempre. SOL#m

MI Arrossegar-me, arrossegar-te,

SI no vull que perdis ni guanyar-te,

FA# vull fer l’amor sempre,

SOL#m com si fos l’últim SI cop. FA#



SI La, la, FA# la la! SOL#m La, la, la, la, la, la, la, MI la.

La, la, la, la, la SI , la, FA# la!

SI La, la, FA# la la! SOL#m La, la, la, la, la, la, la, MI la.

La, la, la, la, la, SI la. La, la, la, la, la, FA# la!



SI FA# SOL#m MI SI FA# x2

SOL#m FA# MI x2



La SI por ens mou i ens FA# fa estar quiets;

amb SOL#m l’amor ens passa el mateix.

I vi MI vim segur, fins al moment,

i la SI gent necessi FA# ta altra gent.



El SI més és sempre FA# més que el menys,

el SOL#m menys és menys del que volem,

i volem MI tan lluny que no ens movem,

i ho farem SI tan bé, tant FA# com podrem.



Sa SI bem que no és FA# fàcil,

SOL#m però ens encanta fer-ho,

i MI res, gaire res més que el que SI fem,

gaire FA# res gaire més se SI rem.

Gaire FA# res més que el que SOL#m fem,

gaire res gaire més se MI rem.

Gaire res gaire més se FA# rem!

Gaire res més que el que SOL#m fem… MI

Gaire res gaire FA# més se SI rem!



SI FA# SOL#m MI SI FA# x2



SI Tinc tantes FA# coses a SOL#m dir-te,

que tinc el MI món i visc els SI dies. FA#

SI Tinc mil nits FA# per expli SOL#m car-te.

Que no sé on MI soc però escric la SI vida, FA# SOLm#

Fill de Ma MI ria. FA# FA#