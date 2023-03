Sobre una DO pedra gratuïta es veu el LAm món

dalt del ca REm mí que vam començar abans d’a SOL hir.

Sols serem DO poc i junts ho serem LAm tot

per tu i per REm mi, vivint així,

als vespres SOL recollint matins.

DO Quedem així: valdrà la LAm pena,

valdrà la REm pena estimar-nos

SOL una vida sen DO cera.

Sísí LAm sísí, sísí REm sísísí! SOL



DO LAm REm SOL x4



DO Conspirant com les LAm mosques en aquest cul de REm món,

sé que tot és com SOL és i que tots som com DO som.

Aquest conjunt de mi LAm nuts que ens parlen del des REm prés,

aquests apunts que dil SOL luns miraré de passar a DO net!

Què-què-què- LAm què farem? ( REm Eeeh!)

Fa SOL rem el que podrem. DO

Res per LAm drem guanyant perdent.

REm El que volem està a SOL prop si volem poc. DO

No t’hi ata LAm balis, no t’hi ata REm balis!

Vius en l’ar SOL bre del teu DO cap.

Sempre el LAm tens al mateix lloc… REm SOL



DO LAm REm SOL x4



Ja DO torna a venir un núvol a empre LAm nyar

REm que plourà per SOL tots però no per ells.

DO Què passa si volem se LAm guir?

REm Aguantarem tots els seus SOL cops amb un paraigües de pa DO per.

Quan marxi passaran es LAm tels, no ens caldrà REm demanar un desig

SOL és perquè estem mirant el DO cel.

Prepararem l’atac de LAm flors, els bombardegem amb pe REm tons,

SOL que segur que els hi falta a FA mor. SOL



DO No estan les LAm coses com per no dir res, REm

com per no fer res! ( SOL Com per no fer res!)

Hem de DO treure aquests dimonis del po LAm der, sí,

hem de REm treure aquests dimonis del po SOL der!

DO No estan les LAm coses com per no dir res, REm

com per no fer res! ( SOL Com per no fer res!)

Hem de DO treure aquests dimonis del po LAm der, sí,

hem de REm treure aquests dimonis del po SOL der!



DO LAm REm SOL x4



DO No estan les LAm coses com per no dir res! REm

( SOL Com per no fer res!)

Sobre una DO pedra gratuïta es veu el LAm món!



REm SOL



Sobre una DO pedra gratuïta es veu el LAm món

dalt del ca REm mí que vam començar abans d’a SOL hir.

Sols serem DO poc i junts ho serem LAm tot

per tu i per REm mi, vivint així,

als vespres SOL recollint matins.

DO Quedem així: valdrà la LAm pena,

valdrà la REm pena estimar-nos

SOL una vida sen DO cera.

Sísí LAm sísí, sísí REm sísísí! SOL



I que no ens DO prenguin els principis, no. LAm

Espera REm rem el seu final, sí! (Espera SOL rem el seu final, sí!)

I que no ens DO prenguin els principis, no. LAm

Espera REm rem el seu final blau. (Espera SOL rem el seu final!)

I que no ens DO prenguin els principis, no. (Que no ens LAm prenguin els principis!)

Espera REm rem el seu final, sí! (Espera SOL rem el seu final!)

I que no ens DO prenguin els principis, no. LAm

Espera REm rem el seu final blau,

a SOL cabin els finals DO blaus!