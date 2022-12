Intro: LA



Ja sabem com t’agrada aixe MI car el braç i calcu LA lar el pol d’on ve el RE vent,

ja hem gau LA dit de l’estil que exhi MI beixes quan marxes cor RE rents. LA

Ja hem entès que ets una ànima er MI rant que abandona les LA cases quan tothom RE dorm,

que t’a LA grada menjar quan hi ha MI gana i dormir si ve RE son. LA

Però RE pensa’t-ho bé que després, tard o d’hora, sempre arriba el mo LA ment

quan RE s’obre com una flor LA rara el penedi MI ment

i en RE tens, com si totes les bruixes del món coincidissin llegint-te el fu LA tur,

que és FA#m cosa de RE temps que et sor SIm prenguis pen RE sant que ho te MI nies,

que jo creia en LA tu.



Ja sabem que tres mil aven MI tures bateguen ra LA bioses lluny d’aquest ra RE có,

que els guer LA rers s’avorreixen si MI no hi ha una mica d’ac RE ció. LA

Ja hem previst que només mori MI ràs si algú et clava una LA daga daurada en el RE cor

i que on t’en LA terri una bona MI gent hi creixerà un roure RE fort. LA

I és RE quasi entranyable que oblidis tan ràpid que sempre arriba el mo LA ment

quan RE s’obre com una flor LA groga el penedi MI ment.

Si ho RE saps com si totes les bruixes del món t’estiguessin llençant un con LA jur,

una FA#m rima ances RE tral que et SIm farà recor RE dar que ho te MI nies,

que jo creia en LA tu.



Si em lle RE vés i fos rei, reuniria les Corts per incloure en el codi pe LA nal

que es prohi RE beixi a la gent ‘nar pel LA món buscant res que no MI pugui anome LA nar.

Que la RE por estaria allà però, potser, per variar, aprendríem a passar-la MI junts

i no et veu FA#m ria mai RE més expli SIm cant-me que RE bé estaves quan ho te MI nies,

quan jo creia en LA tu.