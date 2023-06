Mama lloca.



REm SOL x2



I wanna DO chill out like a SOL big old LAm tree

rising a REm bove throughout the DO centu SOL ries.

Living an ever DO green SOL life

and LAm staring at the sky

REm doing nothing DO is all that I SOL need.



DO He fet la foto SOL síntesi i la cate LAm quesi

REm i et puc prometre DO que puc ser un im SOL bècil. DO

Quan deixo de pen SOL sar en tot el que pensa LAm ries,

REm és quan la meva DO por em deixa ser SOL lliure. Ei!



Jo vull fullar LAm sempre,

de color FA verd, de color DO verd, SOL

i aguantar tem LAm pestes i vents de FA por,

de tenir DO por, de tenir SOL por, de tenir DO por.



DO SOL LAm REm DO SOL x2

REm SOL DO SOL LAm x2



REm Ballen les fulles amb el SOL ritme del vent,

DO ballen les SOL fulles, també LAm balla la gent,

pot REm ser cauran, SOL però de moment,

DO ballen les SOL fulles amb el KAm ritme del vent.



REm Venen els núvols i s’em SOL porten el sol,

DO venen els SOL núvols i can LAm ten els cargols,

que pot REm ser cauran, SOL però de moment,

DO venen els SOL núvols i can LAm ten els cargols.



DO SOL LAm REm DO SOL x2



I wanna DO chill out like a SOL big old LAm tree

rising a REm bove throughout the DO centu SOL ries.

Living an ever DO green SOL life

and LAm staring at the sky

REm doing nothing DO is all that I SOL need.



REm SOL DO SOL REm SOL LAm SOL



DO He fet la foto SOL síntesi i la cate LAm quesi

REm i et puc prometre DO que puc ser un im SOL bècil. DO

Quan deixo de pen SOL sar en tot el que pensa LAm ries,

REm és quan la meva DO por em deixa ser SOL lliure. Ei!



Jo vull fullar LAm sempre,

de color FA verd, de color DO verd, SOL

com ho fan els LAm arbres: de cara al FA cel.

De cara al DO cel, de cara al SOL cel, la vida és DO mel.



DO SOL LAm REm DO SOL x2



DO Mel!