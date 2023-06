Intro: DO#m SOL# x4



Ja no em pre DO#m guntis què vull ser de gran,

que jo què SOL# sé què poso per davant.

Que jo el que DO#m vull és ser forever young,

forever SOL# young, forever young.



Ja no em preo DO#m cupa el què diguin de mi,

no hi puc fer SOL# res si el món m’ha fet així.

Que jo el que DO#m vull és ser forever jo,

forever SOL# jo, forever jo.



DO#m Una bala perduda seré,

SOL# una bala em van dir.

DO#m Una bala perduda vull ser,

SOL# i una bala seré.

DO# Què m’importa si no et sembla bé,

SOL# si soc feliç així?

DO#m Una veritat et puc dir:

SOL# una bala sí!



DO#m SOL# x4



DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good DO#m life.



SOL# DO#m SOL#



DO#m Si em preguntes soc pólvora,

SOL# no m’importa què durarà,

DO#m treuré foc fins al final,

SOL# i si em busques no em trobaràs.



DO#m Passen els anys,

forta, SOL# dany rere dany fonc el pany,

vull ser qui DO#m volia ser d’infant,

SOL# no n’hi ha per tant.



DO#m A mí me dijeron que SOL# sólo importaba el dinero, DO#m

SOL# voy a hacer todo lo que quiero, DO#m

bai SOL# lar como un sonajero,

via DO#m jar con o sin dinero

SOL# al son del viento.



DO#m SOL# x5



DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good life.

DO#m I’m in the goodline.

SOL# I’m in the good DO#m life.