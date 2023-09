Intro: LAm FA SOL



Contant les LAm hores, els dies, m’afone en un pou,

ja no tinc ni subsidi ni sou,

el València afonat, la tele trencada,

caiguent en picat toque fondo.

MIm M’he papat tots els reality shows

Per ma mare, que arribe el dijous,

la taverna obrirà, el got preparat,

posem-nos el cap com un bombo.

LAm He pagat per teràpies genials.

He viatjat fins a Lourdes descalç.

He resat a la verge, he fet ric al metge

carregue amb el ciri i el sant.

MIm M’he passat ja les xarxes socials,

enganxat a les drogues legals,

la galàxia i el cosmos em queden tan lluny,

jo soc de futbol i bar.



LAm Impresentables total,

DO en eixes barres deixant-nos la pasta,

RE ja sé que estem un poq FA uet alienats

però es fa SOL complicat sobreviure a esta farsa.



LAm DO RE

LAm



Contant els dies, setmanes

mesos i anys,

tinc un malson recurrent amb el banc,

no puc anar-me’n, m’està sagnant

una hipoteca que ja és una multa.

MIm Un empleat se m’acosta,

és el pilota del mes, jugada fosca,

té una xaqueta on amaga un punyal

i una corbata que insulta.

LAm Tic-tac.. tràmits burocràtics,

Pim-pam.. què mal està el pati,

buff… impostos i renda,

si arribe a divendres

t’ho jure m’ofegue en cubates.

MIm Contracte cremat, ben acompanyat,

cervessa que em tire de cap.

Em bec el que em posen davant,

que caiguen ben prompte eixes rates.



LAm Impresentables total,

DO en eixes barres deixant-nos la pasta,

RE ja sé que estem un poq FA uet alienats

però es fa SOL complicat sobreviure a esta farsa.



LAm DO RE x2



LAm MIm

LAm DO RE

LAm DO RE LAm