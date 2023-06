LA Dins els teus ulls hi ha una veri SIm tat,

diuen que hi som a temps,

que mai és tard. SOL

Com podria no agra RE dar-me?

Si vist així és infinit el LA mar.



S’estén en aquest viure in SIm tens

un univers en un badall.

SOL Jo vivint dins el mi RE racle,

vaig saber que eres estiu a dins l’hi LA vern

i crec que el secret és que no hi ha se SIm cret,

que surten fruits si bufes un desig ho SOL nest.

Com podria no agra LA dar-me?



El que ens SOL surt, el que ens surt del RE cor

és de veri LA tat, no ens ho traiem del SIm cap,

no ens LA ho treiem del SOL cap.

El que ens surt del RE cor…

És de veri LA tat, és de veri SIm tat… FA#m



El que ens SOL surt, el que ens surt del RE cor

és de veri LA tat, no ens ho traiem del SIm cap,

no ens LA ho treiem del SOL cap.

El que ens surt del RE cor… LA



SOL RE LA SIm

SOL RE LA RE



Va enfi SOL lant una escala al mur

i ha aca RE bat sent papallona,

fent l’a LA mor als quatre vents.

I què hi pot SIm fer si s’enamora de l’al SOL tura

i no es para a pensar en la cai RE guda?

Veu bellesa a tot ar LA reu i així es salva,

i així es SIm cura.



Va enfi SOL lant una escala al mur

i ha aca RE bat sent papallona,

fent l’a LA mor als quatre vents.

I què hi pot SIm fer si s’enamora de l’al SOL tura

i no es para a pensar en la cai RE guda?

Veu bellesa a tot ar LA reu i així es salva,

i així es SIm cura. SOL RE



Portes la LA vida als SIm ulls… SOL RE

Portes la LA vida als SIm ulls… (Portes la vida als SOL ulls!) RE

Portes la LA vida als SIm ulls… (Portes la vida als SOL ulls!) RE

Portes la LA vida als SIm ulls…



El que ens SOL surt, el que ens surt del RE cor

és de veri LA tat, no ens ho traiem del SIm cap,

no ens LA ho treiem del SOL cap.

El que ens surt del RE cor…

És de veri LA tat, és de veri SIm tat… FA#m



El que ens SOL surt, el que ens surt del RE cor

és de veri LA tat, no ens ho traiem del SIm cap,

no ens LA ho treiem del SOL cap.

El que ens surt del RE cor… LA



SOL RE



Com po SOL dria no agra RE dar-me? SOL RE