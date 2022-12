Intro: DO



Lla LAm vors ja SOL era fo DO rt

i no per FA dia mai la DO calma

i em REm divertia SOL tot

i ha REm via après a salu MI dar-te

con LAm tent i SOL exhibi DO nt

la FA més radiant de les ri DO alles,

to REm cant-te com els SOL forts,

els LAm éssers als que SOL és impos DO sible fe MI rir.



No REm ploris, MI nen, que REm no sa MI bré què LAm dir.

No REm ploris, MI nen, que ets REm més bo MI nic quan LAm rius.



Lla LAm vors ja SOL era fo DO rt

i FA dominava les pa DO raules

i REm construïa SOL mons

per REm fectes on no m’impor MI tava

ni amb LAm qui has dor SOL mit av DO ui,

ni FA què faràs demà a la DO tarda,

ni REm penso algunes SOL nits

que ets LAm massa sem SOL blant a qui DO busco per a MI mi.



Qui REm gosa MI rà sen REm tir que el MI protege LAm ix

la REm conca d’ MI unes REm mans mor MI tes de LAm fred?



LAm I el dia SOL va arri DO bar,

a FA quell que amb força ja espe DO rava

—els REm que han vingut a SOL vui,

de REm mà també podran a MI nar-se’n.

No em LAm va ca SOL ler ni un DO plor,

ni en FA cendre ciris a cap DO àngel.

Lla REm vors ja era SOL fort,

i un LAm fort no t’ha SOL via de DO perse MI guir.



O és REm que vos MI tè no es REm tà d’ac MI ord amb LAm mi?

Qui REm vol un MI conte REm trist per MI ‘nar a dor LAm mir?