RE No puc caminar, nar, nar, nar…

SOL Ara sí, vinga va!

Anem a arreglar-ho una mica tot.

LA Una mica el món…

Money, money! Money, money! RE



Si la vida no t’espera,

no has acabat la carrera,

tens converses amb les pedres,

no surts a la viquipèdia,

hauries d’ha SOL ver nascut balena.



Que l’horit LA zó sembla que sempre ve de gust,

podem fer història i celebrar que la fem junts,

podem fer his RE tòria i que no ho sàpiga ningú.

Sí, sí, sí. Jeroglífic, sí?



Si només fas que pensar en merdes,

tens els ulls sota les celles,

t’angoixes quan decideixes,

se’t menja la por de perdre,

hauries d’ha SOL ver nascut balena.

Jackie Chan, sí?



Podem fer LA pena i celebrar que la fem junts,

podem fer història i celebrar-ho amb un vermut,

podem ser RE l’hòstia i que no ho sàpiga ningú.



John Brown era un petit indi,

John Brown era un petit indi

i a SOL ra és una balena.

I ara és una balena! Yeah…



LA John Brown era un petit indi,

John Brown era un conill d’índies

i a RE ra és una balena.

I ara és una balena! Yeah…

Toca la trompeta, una mica!



RE SOL LA



Aquí en a RE questa orgia d’egos

hi ha un palau per cada ànima perduda,

hi ha un cor que s’es SOL trena i un que es muda,

un grapat de cadenes i una corda

un cant de cant de cant que encara sona.



LA Podem fer pena i celebrar que la fem junts,

podem fer història i celebrar-ho amb un vermut,

RE podem ser l’hòstia i que no ho sàpiga ningú.



SOL LA RE



John Brown era un petit indi,

John Brown era un petit indi

i a SOL ra és una balena.

I ara és una balena! Yeah…



LA John Brown era un petit indi,

John Brown era un conill d’índies

i a RE ra és una balena.

I ara és una balena! Yeah…