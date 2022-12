Intro: RE SOL x2



RE Mira,

surt el sol a les ciu SOL tats on ha LA guéssim pogut RE viure

i una llum plena de SOL pau va inun LA dant totes les RE cuines.

Jo faig pinta de tran SOL quil, i tu LA sembles tan tran SOL quil•la.

I ens MIm7 crido: “Treu-te la dis LA fressa i revela qui RE ets!

No em SOL crec que sigueu la LA vida que ens estem per RE dent”.



Mira,

tot ha anat segons el SOL pla, quin e LA xemple d’harmo RE nia,

això és creure en el que un SOL vol i inver LA tir amb saviesa els RE dies,

si prens nota, crec que ens SOL surt un bon LA llibre d’aforis SOL mes.

I ens MIm7 crido: ”Observant-vos les LA mans, us he vist el RE truc!

No SOL sou realment la LA vida que ens hem per RE dut”.



Mira,

panderetes, serpen SOL tines, apa LA nena, quines mit RE ges,

hi som tots, sí, però fixa’t SOL bé, com et LA miro, com em mi RE res.

Va, assumim-ho, els dies SOL bons gaire LA bé som invenci SOL bles!

I ens MIm7 crido: “Això és lamen LA table teatre ama RE teur!

I no la SOL vida que se’ns es LA capa a cada mo RE ment”.



Mira

com els nervis no han po SOL gut, les pa LA raules que buscà RE vem.

Les diem i no fan SOL por, les di LA em amb la veu RE alta:

“Amor meu, sempre hi se SOL ré, amor LA meu, com ho dubta SOL ves?”

I ens MIm7 crido: “Ja sé de què a LA neu i he perdut l’inte RE rès!

Que la SOL vida que ens hem per LA dut simplement no exis RE teix”.