Intro: SOL RE LAm MIm RE DO



SOL No et limites a contem RE plar

aquestes hores LAm que ara venen,

baixa al carrer i parti MIm cipa.

No podran RE res davant d’un DO poble

unit, alegre i combatiu.



SOL RE LAm MIm RE DO x2



MIm Amb l’espurna de la his DO tòria RE

MIm i avançant a pas va DO lent, RE

MIm hem encès dins la me DO mòria RE

MIm la flama d’un senti RE ment.



SOL Viure sempre cor RE rents,

avançant amb la LAm gent,

rellevant contra el DO vent,

transpor RE tant senti SOL ments.



Viure mantenint RE viva

la flama a tra LAm vés del temps,

la fla DO ma de tot un RE poble

en movi SOL ment.



Viure sempre cor RE rents,

avançant amb la LAm gent,

rellevant contra el DO vent,

transpor RE tant senti SOL ments.



Viure mantenint RE viva

la flama a tra LAm vés del temps,

la fla DO ma de tot un RE poble

en movi SOL ment.



SOL MIm RE DO MIm RE x2

SOL RE LAm MIm RE DO x2



MIm Amb columnes de pa DO raules RE

MIm i travessant la llarga DO nit, RE

MIm hem fet de cels, mars i mun DO tanyes, RE

MIm vells escenaris d’un nou RE crit.



SOL Viure sempre cor RE rents,

avançant amb la LAm gent,

rellevant contra el DO vent,

transpor RE tant senti SOL ments.



Viure mantenint RE viva

la flama a tra LAm vés del temps,

la fla DO ma de tot un RE poble

en movi SOL ment.



Viure sempre cor RE rents,

avançant amb la LAm gent,

rellevant contra el DO vent,

transpor RE tant senti SOL ments.



Viure mantenint RE viva

la flama a tra LAm vés del temps,

la fla DO ma de tot un RE poble

en movi SOL ment.



SOL MIm RE DO MIm RE x2

SOL RE LAm MIm RE DO x2

SOL