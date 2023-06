SI Late night,

I’m missing homa.

Més voltes a la nòria,

u MI na altra fotocòpia. SI



Quants cops hauré marxat,

fugint del meu costat no MI sé,

no sé on em porta. SI



MI Però si no FA# torno encara: SI

guarda’m, MI si no hi ha SI llum,

un tros RE#m set de terra. SOL#m

Portes MI escrita als SI ulls

la vi FA#m da sencera. SI



Late night, sal i llimona,

you know I’m coming home a MI gain,

ja no m’importa res SI més.



Ho he tingut a dins,

jo buscant-ho fora.

Marxarem d’aquí,

pararé la nòria. MI

Potser no arribarà de SI mà.



MI Però si no FA# torno encara…

MI I si no FA# torno encara? MI

Guarda’m, si no hi ha SI llum,

un tros RE#m set de terra. SOL#m

Portes MI escrita als SI ulls

la vi FA# da sencera. SI



Guarda’m, MI si no hi ha SI llum,

un tros RE#m set de terra. SOL#m

Portes MI escrita als SI ulls

la vi FA# da sencera. SI



Ni tu ets només per mi,

ni jo MI soc només per tu.

Però et neces SI sito,

pa, pa, pa, pal RE#m pito i t’enyoro.

SOL#m Té, té, té, que tot MI el que tingui ho regala SI ré. FA#



SI



Et guardo, MI si no hi ha SI llum,

un tros RE#m set de terra. SOL#m

Portes MI escrita als SI ulls

la vida sencera!



(Guarda’m, MI si no hi ha llum…)



Ni tu SI ets només per mi,

ni jo RE#m soc només per tu.

Però et neces SOL#m sito.



(Portes MI escrita als SI ulls…)



Té-té-té que tot FA# el que tingui t’ho regala SI ré.



(Guarda’m, MI si no hi ha llum…)



Ni tu SI ets només per mi,

ni jo RE#m sóc només per tu. SOL#m



Portes MI escrita als SI ulls

la vi MI da sencera. SI