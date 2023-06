Asse SOL# gut a la Plaça del Sorti DO7 dor

aquí t’es FAm pero, com si fos el primer DO# bar.

La Bo LA#m heme, on comença el carrer RE# Blai,

DO# que és la petita RE# rambla del Poble SOL# Sec.



Parla’m de la pluja que ha plo DO7 gut,

d’imatges FAm molles als miralls damunt l’as DO# falt.

Potser és per ai LA#m xò que el teatre està tan RE# buit,

potser és per ai DO# xò que avui sento tan RE# buides les meves SOL# mans.



Torna FAm rem a posar els peus damunt la LA#m sorra,

a la platja de Barce DO# lona,

alguna RE# nit de juli SOL# ol.

I escriu FAm rem que no ens prendran mai més la LA#m vida,

que donem veu a les DO# veles

quan can RE# tem rumbes al SOL# port.



Parla’m de la vida que ha de DO7 vindre,

de tots els FAm homes que estimen els altres DO# homes.

Et pre LA#m gunto si existeix la humani RE# tat,

si hem de declarar la DO# guerra a algun e RE# xèrcit d’igno SOL# rants.



Mira, jo ja t’he vist plo DO7 rar,

i FAm creu-me quan et dic que em passa i DO# gual,

quan em LA#m cantes les cançons mentre tre RE# balles,

assenyalant-me els DO# dubtes com mar RE# tells dins del meu SOL# cap.



Torna FAm rem a posar els peus damunt la LA#m sorra,

a la platja de Barce DO# lona,

alguna RE# nit de juli SOL# ol.

I escriu FAm rem que no ens prendran mai més la LA#m vida,

que donem veu a les DO# veles

quan can RE# tem rumbes al SOL# port.



Mentre a la cuina s’acu DO7 mulen

els plats i els FAm gots del sopar d’ahir a la DO# nit,

tinc LA#m por de posar ordre a aquesta RE# vida,

o de DO# fer-ho quan ja RE# sigui massa SOL# tard.



Penso, quina sort tenir can DO7 çons

per expli FAm car-te que a vegades sóc al DO# fons,

i LA#m treure l’energia neces RE# sària

per lluitar i sobre DO# viure en a RE# quest maleït SOL# món.



Torna FAm rem a posar els peus damunt la LA#m sorra,

a la platja de Barce DO# lona,

alguna RE# nit de juli SOL# ol.

I escriu FAm rem que no ens prendran mai més la LA#m vida,

que donem veu a les DO# veles

quan can RE# tem rumbes al SOL# port.



