Intro: REm



Di DO gue’m el que no en LA# tens,

vull DO viure aquest pre REm sent,

per DO mi és un bon in LA# tent.

(Bon in DO tent…) REm



Des DO d’un primer mo LA# ment

ve DO ient-te entre la REm gent

DO vaig començar a so LA# miar

eterna DO ment.



Tu em tanques la REm porta.

Obro la DO porta!

Quantes ve LA# gades més

hauré d’esperar- DO me a demà?

Si em dius què REm vols,

quan vols, qui ets,

perquè i per DO qui

lluites pel dia de de LA# mà. LA



Tanques la REm porta.

No m’obris cap DO porta!

Quantes ve LA# gades més

hauré d’esperar- DO me a demà.

Si real REm ment ets cec,

no sents, no vius, no DO vols

ni et dignes a agafar-me LA# de la mà. LA



De la LA# mà, mà, mà, SOLm mai, mà,

REm mai, mà, LA7 mai… LA#

Ets cec, no sents, no vius,

no SOLm vols agafar-me de la REm mà.

Mà- LA7 mai… LA LA5



En REm tenc tot el que veig,

el que visc quan tu no hi ets,

quan has LA# decidit marxar

i així amb el DO temps tornar-nos a trobar.



Però REm nen, diga’m què fas,

amb qui vas, com t’ho fas.

Quan de SOLm mi ho has volgut tot

m’he cregut capaç de tot.

(D’esti REm mar sense voler,

fer un pe DO tó sense pensar)



Has fet volar les mans al cel

quan no he tingut ales per saltar.

(M’ho ha REm recordat el temps,

que sempre es fa esperar.)

Has fet LA# volar les mans al cel

quan no he tingut ales per sal LA tar.



Tu em tanques la REm porta.

Obro la DO porta!

Quantes ve LA# gades més

hauré d’esperar- DO me a demà?

Si em dius què REm vols,

quan vols, qui ets,

perquè i per DO qui

lluites pel dia de de LA# mà. LA



Tanques la REm porta.

No m’obris cap DO porta!

Quantes ve LA# gades més

hauré d’esperar- DO me a demà.

Si real REm ment ets cec,

no sents, no vius, no DO vols

ni et dignes a agafar-me LA# de la mà. LA



De la LA# mà, mà, mà, SOLm mai, mà,

REm mai, mà, LA7 mai… LA#

Ets cec, no sents, no vius,

no SOLm vols agafar-me de la REm mà.

Mà- LA7 mai…



LA# SOLm REm LA7 LA#



Ets cec, no sents, no vius,

no SOLm vols agafar-me de la REm mà.

Mà- LA7 mai… LA LA5