No he volgut mai avorrir-vos

-la veri LA tat no és per can FA#m tar-.

Però, perdoneu-me, avui us porto

el més RE cert que MI sé que hi LA ha.



Les estrelles venen, LAmaj7 van,

cremen LA7 ràpid o amb els anys,

i, com els FA#m últims raigs del sol, desapa SIm reixen. RE

De lluny es veu la MI glòria,

però no ser LA veix de molt si LAmaj7 no es sap compar LA7 tir…

Feu-me con SIm tenta uns minuts, RE escolteu una his MI tòria…



De com es perd la LA gent

per uns aplaudi LAmaj7 ments.

Es juguen la sa LA7 lut, es FA# venen les SIm mares,

i un és coro RE nat i un és destros SIm sat i un desapa MI reix en el combat.

Però molts han vist de LA tot! LAmaj7

Passant la LA7 vida en sales FA# buides i envelats de mala SIm mort. LA

I tots tenen una his MI tòria.



N’hi ha que esclaten LA joves,

a DO#7 bans que el temps les FA#m posi a lloc.

Després ar RE riba algú dient

que tot ple SIm gat és decadent

que ja li MI toca a una altra gent…

Però mai sabran el mal que LA fa

que el LAmaj7 propi nom se’t LA7 faci estrany FA#7

o els anys SIm llargs oblidant-te del que MI saps molt bé:

que ets una FA#m ombra del passat per nos LA tàlgics i tarats,

i busques solu RE cions, vols ser va MI lenta,

potser di LA ent-te

que mai vas veure els LAmaj7 ulls

dels joves, deci LA7 dits,

que volien un au FA# tògraf

o ficar-se’t dins el SIm llit.

I van ser molts que van ve RE nir,

però no et vas creure mai que t’esti MI maven.



Mai.



N’hi ha que esclaten LA velles,

pot DO#m ser eren de pell FA# dura i han pogut seguir llui SIm tant,

o pot RE ser no entenen bé què està pas MI sant.



Les es LA trelles venen, LAmaj7 van,

cremen LA7 ràpid, triguen anys,

i com els FA#7 últims raigs del sol, desapa SIm reixen.

Escol RE teu una his MI tòria. RE



Hi ha cossos que els MI altres volen mirar

i es posen a l’aparador!

Hi ha guitarristes excel· LA lents,

crec que escol LAmaj7 tant-los sabria morir… LA7

Però tant se FA#7 val,

això no és el que he vingut a SIm dir,

jo vull explicar una his RE tòria,

perquè tots tenim his MI tòries.

LA La Janis Ian va explicar-la molt bé.

FA#m La Nina Simone va fer-ho millor encara!

SIm I les estrelles les segueixen esclatant

i apa MI gant-se en la cançó que mai a MI7 caba!



I totes LA tenen DO#m una his FA#m tòria! RE MI7

I totes LA tenen DO#m una his FA#m tòria! RE MI7

I totes LA tenen DO#m una his FA#m tòria! RE MI7



LA RE MI7 LA